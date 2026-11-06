Dimitrievski kërcënon me dalje nga Qeveria: provimi juridik vetëm në maqedonisht, kërkon takim liderësh
Kreu i ZNAM-it, Maksim Dimitrievski, tha në televizionin Sitel se partia e tij do ta braktisë Qeverinë nëse pranohet që provimi juridik të jepet në gjuhë tjetër përveç maqedonishtes, dhe paralajmëroi se do të kërkojë takim liderësh të partnerëve qeveritarë për të përcaktuar "vijat e kuqe".
Kryetari i lëvizjes ZNAM, Maksim Dimitrievski, ka porositur se provimi juridik duhet të jepet ekskluzivisht në gjuhën maqedonase dhe se Maqedonia e Veriut nuk duhet të bëjë lëshime të reja për ndryshimet kushtetuese pa reciprocitet nga Bullgaria, siç njofton Fokus. Deklaratat ai i bëri në televizionin Sitel.
Sipas raportimit të 360 stepeni, Dimitrievski ka thënë se ZNAM do ta braktisë Qeverinë nëse pranohet që provimi juridik të jepet në gjuhë tjetër përveç maqedonishtes. Ai paralajmëroi se do t’i kërkojë kryeministrit Hristijan Mickoski të thërrasë një takim liderësh me partnerët e koalicionit qeveritar, për të përcaktuar hapur vijat e kuqe të partisë së tij.
“Kryeministri e di absolutisht qëndrimin tonë. Jemi të gatshëm për bisedime, por do të kërkoj takim liderësh me partnerët qeveritarë për t’i përcaktuar hapur vijat e kuqe. Kjo nuk është çështje për manovrime të përditshme politike, por çështje për të ardhmen e shtetit dhe të sistemit juridik. Për ZNAM këtu nuk ka hapësirë për improvizime dhe pazare politike. Provimi juridik do të jepet vetëm në gjuhën maqedonase”, ka theksuar Dimitrievski në Sitel, sipas Fokusit.
Çështja e gjuhës së provimit juridik diskutohet prej javësh në vend: studentët shqiptarë kërkojnë që provimi të jepet edhe në gjuhën shqipe, ndërsa ministri i Drejtësisë, Jeton Shasivari, ka zhvilluar takime konsultative për këtë temë. Kryeministri Mickoski ka deklaruar më herët se pjesa me shkrim e provimit mund të jepet në gjuhën e arsimit të lartë të kandidatit, ndërsa pjesa me gojë në maqedonisht.
Duke folur për ndryshimet kushtetuese dhe integrimin evropian, Dimitrievski përsëriti se ZNAM mbetet te propozimi për efekt të shtyrë të amendamenteve kushtetuese. Sipas tij, perspektiva evropiane nuk mund të jetë justifikim për lëshime të njëanshme në kurriz të gjuhës, identitetit dhe dinjitetit maqedonas, dhe pala bullgare duhet të respektojë të paktën një nga vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për të drejtat e maqedonasve.
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