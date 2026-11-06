Tiranë 7°C · Pjesërisht vranët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.34 ▼0.2%
ARI 4,080 ▼0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
₿ CRYPTO
BTC $76,058 ▲ +0.08% ETH $2,242 ▲ +0.18% XRP $1.1822 ▼ -3.28% SOL $90.2900 ▲ +0.37%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 %
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
07 Nën 2026
Breaking
SHBA sanksionon tetë firma kanadeze të shërbimeve financiare për transaksione të lidhura me Iranin Prokuroria në Nish kërkon paraburgim deri në 30 ditë për tetë të dyshuarit për sulmin ndaj bajkerëve të Listës Studentore Prokuroria nis hetimet për qasjen e paautorizuar në llogarinë bankare të Përparim Ramës Kurti: Dokumentimi i krimeve të luftës i domosdoshëm për zbardhjen e së vërtetës Nasdaq mbyll ditën me rritje 1,1 për qind dhe S&P 500 me 0,3 për qind, ndërsa Dow bie 0,5 për qind në mbylljen e javës së trazuar
Menu
Mali i Zi

Đurković: Kontrolli i automjetit në rastin e vrasjes së Lipovinës dhe Pejakovićit ishte i paligjshëm

Mbrojtja kërkoi veçimin e procesverbalit dhe të provave të nxjerra nga kontrolli i automjetit të policisë; prokurorja u kundërshtua dhe gjykata do të vendosë më vonë

· 3 min lexim
Vendi i krimit (Foto: Boris Pejović)

Në Gjykatën e Lartë në Podgoricë vazhdoi të premten gjykimi i të akuzuarve për vrasjen e Petar Lipovinës dhe Žarko Pejakovićit, me leximin e provave të shkruara, ndërsa avokati i mbrojtjes Vladimir Đurković tha se kontrolli i automjetit “Volkswagen Polo” me targa PG KP508, në pronësi të Administratës së Policisë në Podgoricë, ishte i paligjshëm, siç njofton Vijesti. Ai kërkoi që procesverbali i kontrollit dhe të gjitha provat e nxjerra prej tij të veçohen nga shkresat e lëndës.

Sipas Đurkovićit, procesverbali mban datën 18 nëntor 2024, ndërsa kontrolli është kryer më 8 nëntor 2024. Ai tha se kontrolli u bë në kundërshtim me nenin 80, paragrafi 1 i Kodit të Procedurës Penale, sepse urdhri i gjykatës nuk iu dorëzua personit te i cili u krye kontrolli, dhe se arsyeja e shënuar — “kapja e menjëhershme e autorit të veprës penale” — ishte e shpikur: automjeti ndodhej prej dy ditësh në parkingun e policisë dhe në të nuk kishte askënd për t’u kapur.

Avokati theksoi se, sipas neneve 84 dhe 17 të Kodit, procesverbali dhe provat e marra në mënyrë të paligjshme nuk mund të përdoren në procedurë — përfshirë pajisjen elektronike të ashtuquajtur Bluetooth dhe gjetjen e ADN-së që lidhet me të. Ai shtoi se automjeti qëndroi dy ditë pa mbikëqyrje të dokumentuar, pa u ditur kush e siguroi dhe kush kishte qasje në të, ndërsa kontrolli, që zgjati mbi pesë orë, nuk u regjistrua në mënyrë audiovizive.

Prokurorja shtetërore Ana Kalezić e kundërshtoi propozimin, duke thënë se të gjitha rrethanat e kontrollit janë të shënuara qartë në aktin e prokurorisë, në bazë të të cilit gjyqtari hetues e lëshoi urdhrin, dhe se gjykatës i është dorëzuar më 4 qershor 2025 një zarf i bardhë me shënimin “Polo”, me dy CD. Kryetarja e trupit gjykues, gjyqtarja Irena Šofranac Nedović, tha se gjykata do të vendosë më vonë për propozimin e mbrojtjes.

Lipovina dhe Pejaković u vranë më 6 nëntor 2024, kur sulmues të maskuar qëlluan me dhjetëra plumba nga armë automatike mbi automjetin e tyre në një rrethrrotullim të ngarkuar në drejtim të Cetinjës dhe Nikshiqit. Prokuroria e Lartë Shtetërore në Podgoricë ka ngritur aktakuzë ndaj tetë personave: Vuk Lalatović, Artur Cimerman dhe Lazar Lazić akuzohen për vrasje të rëndë, ndërsa Savo Kaluđerović, Aleksandar Dacić, Miljan Marijanović, Nikoleta Uskoković dhe Tomi Ra Frost akuzohen për ndihmë në vrasje të rëndë; të gjithë akuzohen edhe për bashkim kriminal.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu