Đurković: Kontrolli i automjetit në rastin e vrasjes së Lipovinës dhe Pejakovićit ishte i paligjshëm
Mbrojtja kërkoi veçimin e procesverbalit dhe të provave të nxjerra nga kontrolli i automjetit të policisë; prokurorja u kundërshtua dhe gjykata do të vendosë më vonë
Në Gjykatën e Lartë në Podgoricë vazhdoi të premten gjykimi i të akuzuarve për vrasjen e Petar Lipovinës dhe Žarko Pejakovićit, me leximin e provave të shkruara, ndërsa avokati i mbrojtjes Vladimir Đurković tha se kontrolli i automjetit “Volkswagen Polo” me targa PG KP508, në pronësi të Administratës së Policisë në Podgoricë, ishte i paligjshëm, siç njofton Vijesti. Ai kërkoi që procesverbali i kontrollit dhe të gjitha provat e nxjerra prej tij të veçohen nga shkresat e lëndës.
Sipas Đurkovićit, procesverbali mban datën 18 nëntor 2024, ndërsa kontrolli është kryer më 8 nëntor 2024. Ai tha se kontrolli u bë në kundërshtim me nenin 80, paragrafi 1 i Kodit të Procedurës Penale, sepse urdhri i gjykatës nuk iu dorëzua personit te i cili u krye kontrolli, dhe se arsyeja e shënuar — “kapja e menjëhershme e autorit të veprës penale” — ishte e shpikur: automjeti ndodhej prej dy ditësh në parkingun e policisë dhe në të nuk kishte askënd për t’u kapur.
Avokati theksoi se, sipas neneve 84 dhe 17 të Kodit, procesverbali dhe provat e marra në mënyrë të paligjshme nuk mund të përdoren në procedurë — përfshirë pajisjen elektronike të ashtuquajtur Bluetooth dhe gjetjen e ADN-së që lidhet me të. Ai shtoi se automjeti qëndroi dy ditë pa mbikëqyrje të dokumentuar, pa u ditur kush e siguroi dhe kush kishte qasje në të, ndërsa kontrolli, që zgjati mbi pesë orë, nuk u regjistrua në mënyrë audiovizive.
Prokurorja shtetërore Ana Kalezić e kundërshtoi propozimin, duke thënë se të gjitha rrethanat e kontrollit janë të shënuara qartë në aktin e prokurorisë, në bazë të të cilit gjyqtari hetues e lëshoi urdhrin, dhe se gjykatës i është dorëzuar më 4 qershor 2025 një zarf i bardhë me shënimin “Polo”, me dy CD. Kryetarja e trupit gjykues, gjyqtarja Irena Šofranac Nedović, tha se gjykata do të vendosë më vonë për propozimin e mbrojtjes.
Lipovina dhe Pejaković u vranë më 6 nëntor 2024, kur sulmues të maskuar qëlluan me dhjetëra plumba nga armë automatike mbi automjetin e tyre në një rrethrrotullim të ngarkuar në drejtim të Cetinjës dhe Nikshiqit. Prokuroria e Lartë Shtetërore në Podgoricë ka ngritur aktakuzë ndaj tetë personave: Vuk Lalatović, Artur Cimerman dhe Lazar Lazić akuzohen për vrasje të rëndë, ndërsa Savo Kaluđerović, Aleksandar Dacić, Miljan Marijanović, Nikoleta Uskoković dhe Tomi Ra Frost akuzohen për ndihmë në vrasje të rëndë; të gjithë akuzohen edhe për bashkim kriminal.
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