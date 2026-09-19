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NBA

Reagimi i Ja Morant pas transferimit te Trail Blazers shfaqet në video para sezonit 2026-27

· 2 min lexim

Një video e postuar në Instagram nga Shot By Nie Media tregon reagimin e Ja Morant kur mori vesh për transferimin e tij te Portland Trail Blazers. Në filmim ai duket i habitur dhe shpreh se është dërguar në Portland.

Sipas Bleacher Report, më 29 qershor Memphis Grizzlies e shkëmbyen Morant me përfaqësuesit Jerami Grant dhe Kris Murray, duke i dhënë fund një periudhe shtatëvjeçare të tij në Memphis pas përzgjedhjes së tij si numër 2 në draftin e 2019.

Gjatë qëndrimit në Memphis, Morant mori çmimin e lojtari më i mirë i ri (Rookie of the Year), u njoh si Most Improved Player, u përzgjodh dy herë për All-Star dhe udhëhoqi ekipin në tri pjesëmarrje në playoff gjatë katër sezoneve të para të karrierës së tij.

Përplasjet me dëmtimet kanë ndikuar te paraqitjet e tij: në tre sezonet e fundit ka luajtur vetëm 79 nga 246 ndeshje të mundshme. Në sezonin 2025-26 ai pati vetëm 20 paraqitje, me mesatare 19.5 pikë dhe 8.1 asistime për ndeshje, ndërsa përqindja e goditjeve nga fusha ra në 41.0. Gjithashtu u raportua një përplasje verbale me trajnerin Tuomas Iisalo që solli pezullimin për një ndeshje.

Te Portland, Morant do të gjejë një skuadër që tejkaloi pritshmëritë sezonin e fundit, duke përfunduar 42-40 dhe duke shkuar në playoff. Ai do të bashkëpunojë në repartin e pasëve me Damian Lillard, i cili pritet të rikthehet pas rikuperimit nga një dëmtim i tendinës së Akilit në prill 2025, dhe do të ketë një përballje të hershme me ish-ekipin e tij kur Trail Blazers presin Grizzlies më 29 tetor.

Kjo lëvizje dhe videoja u pasqyruan gjerësisht, dhe këtë e ka raportuar edhe Bleacher Report.

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