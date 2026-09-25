☁️
Tiranë 14°C · Vranët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,704 ▼0.02%
DOW 51,350 ▼0.31%
NASDAQ 26,939 ▲0.01%
NAFTA 93.78 ▼0.88%
ARI 4,308 ▲0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,588 ▲ +0.31% ETH $2,690 ▲ +0.28% XRP $1.5436 ▲ +2.85% SOL $117.3800 ▲ +1.9%
S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.78 ▼0.88 % ARI 4,308 ▲0.22 % S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.78 ▼0.88 % ARI 4,308 ▲0.22 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
25 Sht 2026
Breaking
Gjykata e Parisit shqyrton shitjen e Pissarro-së: shtatë trashëgimtarë kërkojnë anulimin e ankandit 1.2 milionë stërlina, thonë se piktura u grabit nga nazistët McBride mban Lynx në avantazh ndërsa Fever rrit përpjekjet për rikthim Dokumentari “Musk” i Alex Gibney merr trailer-in e parë: pothuajse katër orë për ngritjen e Elon Musk, kërcënime ligjore dhe 100% në Rotten Tomatoes Jalen Brunson njofton se është plotësisht i shëruar pas operacionit në kyçin e dorës së majtë Ukraina dhe Tajvani në axhendën e samitit Trump–Xi në Uashington
Menu
MLB

Mund të zhvendosen ndeshjet Cubs–Red Sox drejt Tropicana Field për shkak të parashikimit të motit

· 2 min lexim

Siç po afron fundi i sezonit të rregullt, ekziston mundësia që një pjesë e serisë tre-ndeshjeshe ndërmjet Chicago Cubs dhe Boston Red Sox të luhet jashtë Bostonit për shkak të një nor’easteri shumëditor që pritet të godasë zonën. Si alternativë e mundshme është konsideruar Tropicana Field në Tampa Bay, në mënyrë që të shmangen ndërprerjet nga moti.

Siç raporton Bleacher Report, MLB ka diskutuar transferimin e të paktën një pjese të serisë në Tropicana Field. Parashikimet e Weather Channel tregojnë reshje dhe erë gjatë gjithë fundjavës në Boston: e premte maksimumi 64°F, minimumi 57°F me 60% mundësi për shi në mbrëmje; e shtunë 61°F/57°F me 90% mundësi për shi; e diel 62°F/56°F me 95% mundësi për shi; dhe e hënë 60°F/56°F me 75% mundësi për shi.

Red Sox tashmë kanë njoftuar një doubleheader të ndarë të premten, me ndeshjen që ishte pjesë e programit të së dielës të zhvendosur për në 13:05 ET para ndeshjes së dytë në 18:05 ET. Boston ka siguruar një vend wild-card në Ligën Amerikane, ndërsa Cubs (87-71) mbeten në luftë për vendet e playoffit në Ligën Kombëtare, duke konkurruar me San Diego Padres (88-70), Philadelphia Phillies (87-71) dhe Arizona Diamondbacks (84-74).

Skuadrat dhe MLB po punojnë mbi planet rezervë për të garantuar zhvillimin e ndeshjeve nëse moti përkeqësohet; vendimet finale pritet të varen nga parashikimet ditore dhe nga negociatat e fundit për oraret dhe vendndodhjet. Sipas Bleacher Report, situata do të ndiqet nga afër dhe ndryshimet e mundshme do të komunikohet në ditët e ardhshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu