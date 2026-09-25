Mund të zhvendosen ndeshjet Cubs–Red Sox drejt Tropicana Field për shkak të parashikimit të motit
Siç po afron fundi i sezonit të rregullt, ekziston mundësia që një pjesë e serisë tre-ndeshjeshe ndërmjet Chicago Cubs dhe Boston Red Sox të luhet jashtë Bostonit për shkak të një nor’easteri shumëditor që pritet të godasë zonën. Si alternativë e mundshme është konsideruar Tropicana Field në Tampa Bay, në mënyrë që të shmangen ndërprerjet nga moti.
Siç raporton Bleacher Report, MLB ka diskutuar transferimin e të paktën një pjese të serisë në Tropicana Field. Parashikimet e Weather Channel tregojnë reshje dhe erë gjatë gjithë fundjavës në Boston: e premte maksimumi 64°F, minimumi 57°F me 60% mundësi për shi në mbrëmje; e shtunë 61°F/57°F me 90% mundësi për shi; e diel 62°F/56°F me 95% mundësi për shi; dhe e hënë 60°F/56°F me 75% mundësi për shi.
Red Sox tashmë kanë njoftuar një doubleheader të ndarë të premten, me ndeshjen që ishte pjesë e programit të së dielës të zhvendosur për në 13:05 ET para ndeshjes së dytë në 18:05 ET. Boston ka siguruar një vend wild-card në Ligën Amerikane, ndërsa Cubs (87-71) mbeten në luftë për vendet e playoffit në Ligën Kombëtare, duke konkurruar me San Diego Padres (88-70), Philadelphia Phillies (87-71) dhe Arizona Diamondbacks (84-74).
Skuadrat dhe MLB po punojnë mbi planet rezervë për të garantuar zhvillimin e ndeshjeve nëse moti përkeqësohet; vendimet finale pritet të varen nga parashikimet ditore dhe nga negociatat e fundit për oraret dhe vendndodhjet. Sipas Bleacher Report, situata do të ndiqet nga afër dhe ndryshimet e mundshme do të komunikohet në ditët e ardhshme.
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