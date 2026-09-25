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MLB

Dexter Fowler shpjegon si Chicago Cubs ndërprenë thatësirën 108-vjeçare në World Series

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Dexter Fowler ishte një nga lojtarët kryesorë të Chicago Cubs në sezonin e tyre të suksesshëm të 2016-s, duke luajtur si leadoff dhe qendërfushë. Ai ndihmoi skuadrën të mbyllte një boshllëk 108-vjeçar pa titull në World Series, fitim që konsiderohet një nga momentet më të rëndësishme në historinë e bejsbollit.

Siç raporton Bleacher Report, Fowler u ul për një intervistë në programin “The Run” dhe rikujtoi disa prej momenteve vendimtare: Chicago përmbysi disavantazhin 3-1 ndaj Cleveland dhe e mbylli serinë në ndeshjen e 7-të në innings shtesë, ndërsa ai hapi atë ndeshje me një home run që ndryshoi rrjedhën e finales.

Rrëfimet e Fowler japin kontekst për rëndësinë e atij sezoni dhe rolin vendimtar që pati në fitore; video dhe kujtimet e tij ndihmojnë të kuptohet pse ai mbahet mend si një legjendë e Cubs, sipas Bleacher Report.

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