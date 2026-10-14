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14 Tet 2026
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Drejtori i GameStop, Ryan Cohen, blen aksione për gati 23 milionë dollarë dhe e çon pjesën e tij në 9.1% Rubio do të vizitojë Indinë dhe Uzbekistanin më 17–22 tetor, në fokus bashkëpunimi energjetik «DISCO» në Amsterdam: Wereldmuseum e kthen një kat prej 835 metrash katrorë në pistë vallëzimi Reece Weaver zgjat sërish qëndrimin në «Chicago»: Roxie Hart-i i saj luhet deri më 15 nëntor në Broadway Peristeri përmbys Varesen në Itali: fiton 85-82 dhe bën 2/2 në Basketball Champions League
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Amerika

Drejtori i GameStop, Ryan Cohen, blen aksione për gati 23 milionë dollarë dhe e çon pjesën e tij në 9.1%

Drejtori ekzekutiv i rrjetit të videolojërave GameStop, Ryan Cohen, ka blerë aksione të kompanisë së tij për rreth 22.8 milionë dollarë, sipas një dokumenti rregullator, duke e rritur pjesëmarrjen e tij në 9.1 për qind.

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Drejtori ekzekutiv i GameStop, Ryan Cohen, ka blerë aksione të shitësit të videolojërave për rreth 22.8 milionë dollarë, tregoi të martën një dokument rregullator, siç njofton Reuters. Me këtë blerje, pjesa e tij në kompani u rrit në 9.1 për qind.

Sipas dokumentit të dorëzuar pranë autoriteteve, Cohen bleu 844,130 aksione me çmime mes 26.75 dhe 27 dollarë secili, duke e çuar totalin e aksioneve të zotëruara prej tij në 46.2 milionë.

Kjo është blerja e dytë e tij këtë muaj: më 2 tetor, sipas një njoftimi të mëparshëm pranë Komisionit të Letrave me Vlerë (SEC), ai kishte blerë aksione me vlerë 17.1 milionë dollarë. Analistët i lexojnë zakonisht blerjet nga drejtuesit si shenjë besimi te perspektiva e kompanisë dhe si sinjal se aksionet mund të jenë të nënvlerësuara.

Në fillim të këtij viti, GameStop kishte tentuar të blinte platformën eBay — me një vlerë tregu rreth katër herë më të madhe — për afro 56 miliardë dollarë, por oferta u refuzua si jo bindëse. Aksionet e GameStop kanë shënuar rritje prej 35.6 për qind që nga fillimi i vitit.

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