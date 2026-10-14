Rubio do të vizitojë Indinë dhe Uzbekistanin më 17–22 tetor, në fokus bashkëpunimi energjetik
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, do të udhëtojë nga 17 deri më 22 tetor në Uzbekistan dhe Indi, ku në axhendë do të jenë edhe mundësitë për më shumë bashkëpunim energjetik me Nju Delhin, njoftoi Departamenti i Shtetit.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, do të vizitojë më vonë këtë muaj Indinë dhe Uzbekistanin, njoftoi të martën Departamenti i Shtetit, sipas Reuters. Sipas njoftimit, gjatë ndalesës në Indi, diplomati më i lartë i Uashingtonit do të diskutojë perspektivat për zgjerimin e bashkëpunimit energjetik mes dy vendeve.
Udhëtimi do të zhvillohet nga 17 deri më 22 tetor. Rubio do të ndalet në Samarkand të Uzbekistanit, si dhe në Mumbai dhe Jamnagar të Indisë, bëri të ditur Departamenti i Shtetit në deklaratën e tij.
Jamnagar, në shtetin perëndimor indian të Gujaratit, është një nga qendrat më të rëndësishme të rafinimit të naftës në vend, gjë që i jep peshë të veçantë pjesës energjetike të vizitës. Mumbai, nga ana tjetër, është kryeqyteti financiar i Indisë dhe një nyje kryesore për biznesin amerikan në rajon.
Në Samarkand, Rubio pritet të marrë pjesë edhe në formatin C5+1, mekanizmi i dialogut mes Shteteve të Bashkuara dhe pesë vendeve të Azisë Qendrore, ku në tryezë janë lidhjet ekonomike rajonale dhe siguria energjetike. Vizita vjen në një kohë kur Uashingtoni po e thellon angazhimin si me Indinë, ashtu edhe me Azinë Qendrore.
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