Shkmeruli gjeorgjiane — pulë në salcë qumështi me hudhër
Pula e skuqur deri në krokantësi, e zier ngadalë në salcë qumështi me shumë hudhër — pjata tradicionale e rajonit Racha që shërbehet e vluar në enë balte me bukë të freskët.
Shkmeruli është një nga pjatat më të njohura të kuzhinës gjeorgjiane. Ajo vjen nga fshati Shkmeri, në rajonin malor Racha, dhe emrin e ka marrë pikërisht prej tij. Sekreti i saj është thjeshtësia: pulë e skuqur mirë, shumë hudhër dhe qumësht, të ziera së bashku derisa salca të trashet lehtë dhe mishi të bëhet i butë.
Koha e përgatitjes: rreth 15 minuta
Koha e gatimit: rreth 35 minuta
Porcione: 4 persona
Përbërësit:
- 1 pulë e vogël rreth 1 kg, e ndarë në 8 copa (ose 6 kofshë pule me kockë dhe lëkurë)
- 10–12 thelpinj hudhre, të shtypur ose të grirë imët
- 250 ml qumësht i plotë
- 100 ml ujë
- 50 g gjalpë
- 2 lugë gjelle vaj luledielli
- 1 lugë çaji kripë
- Gjysmë lugë çaji piper i zi i sapobluar
- Gjysmë lugë çaji koriandër i bluar (opsionale)
- Pak spec djegës i kuq, sipas dëshirës
- Koriandër ose majdanoz i freskët, për zbukurim
Hapat e përgatitjes:
- Thajini copat e pulës me letër kuzhine dhe marinoni me kripë e piper të zi nga të gjitha anët. Lërini të pushojnë 10–15 minuta.
- Ngrohni vajin dhe gjysmën e gjalpit në një tigan të madh me fund të rëndë, në zjarr mesatar-të lartë.
- Vendosni copat e pulës me lëkurën poshtë dhe skuqini 8–10 minuta, derisa lëkura të bëhet e artë dhe krokante. Kthejini dhe skuqini edhe 8–10 minuta nga ana tjetër, derisa mishi të gatuhet plotësisht.
- Hiqini copat e pulës në një pjatë dhe mbajini mënjanë, duke lënë yndyrën në tigan.
- Uleni zjarrin, shtoni gjalpin e mbetur dhe hudhrën e grirë. Kaardiseni rreth 1 minutë, duke e përzier vazhdimisht, derisa të lëshojë aromë — pa e lënë të marrë ngjyrë.
- Shtoni ujin dhe qumështin, përziejini mirë dhe lërini të marrin një valë të lehtë. Shtoni koriandrën e bluar dhe specin djegës, nëse e përdorni.
- Kthejini copat e pulës në tigan, të zhytura në salcë. Ziejini në zjarr të ulët, pa kapak, për 10–15 minuta, derisa salca të trashet lehtë dhe mishi të jetë shumë i butë.
- Provoni salcën për kripë dhe rregullojeni sipas shijes. Spërkateni me koriandër ose majdanoz të freskët të grirë.
Shërbejeni shkmerulin menjëherë, ende të vluar, tradicionalisht në enë balte, me bukë të freskët për ta zhytur në salcën me hudhër. Shkon shumë mirë edhe me oriz të bardhë ose patate të pjekura. Ju bëftë mirë!
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