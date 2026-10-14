Administrata Trump përdor Aktin e Prodhimit të Mbrojtjes për të zgjeruar rafinerinë Delek në Teksas
Administrata e presidentit Donald Trump ka vënë në zbatim Aktin e Prodhimit të Mbrojtjes për të rritur kapacitetin përpunues të rafinerisë së kompanisë Delek US Holdings në Tyler të Teksasit, siç njofton Reuters. Njoftimi u bë të martën, më 13 tetor 2026, nga zëvendëspresidenti JD Vance, gjatë një tubimi të mbajtur në këtë qytet.
Akti i përdorur nga Shtëpia e Bardhë është një ligj që daton nga periudha e Luftës së Ftohtë dhe i jep qeverisë federale mundësinë të ndërhyjë për të shtuar prodhimin në sektorë që konsiderohen strategjikë. Rafineria e Delek ndodhet rreth 320 kilometra në veri të Hjustonit dhe në gjendjen aktuale përpunon rreth 74 mijë fuçi nafte në ditë, ndaj zgjerimi i saj shihet nga administrata si një mënyrë për të rritur shpejt ofertën e karburanteve në treg.
Gjatë fjalës së tij, Vance u shpreh se nga ky investim priten miliona galonë shtesë karburanti, si për përdorim tregtar, ashtu edhe me specifikime ushtarake. Sipas tij, efekti duhet të ndjehet te kostot më të ulëta për ata që udhëtojnë me makinë apo me avion, si dhe te një furnizim më i qëndrueshëm dhe më i besueshëm për konsumatorët amerikanë.
Vendimi vjen si pjesë e një pakete masash që Shtëpia e Bardhë po ndërmerr për të zbutur çmimet e karburanteve, në një kohë kur përballueshmëria është kthyer në një nga temat qendrore përpara zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit. Në të njëjtën linjë është përmendur edhe një licencë e diskutueshme për dizel me origjinë ruse, e cila ka nxitur kritika si nga radhët e demokratëve, ashtu edhe nga disa republikanë.
Sa i përket anës praktike të projektit, as Shtëpia e Bardhë dhe as kompania Delek nuk kanë bërë ende publike hollësi mbi financimin apo mbi përmasën konkrete të rritjes së kapacitetit. Zgjerime të kësaj natyre zakonisht nuk realizohen brenda pak javësh, por kërkojnë muaj, madje edhe vite pune. Ndërkohë, pritet që presidenti Trump të nxjerrë gjatë ditëve në vijim një direktivë të re, me synimin për të anashkaluar rregulloret shtetërore dhe lokale që, sipas administratës, po pengojnë prodhimin e energjisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.