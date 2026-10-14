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Teater

«Love Never Dies» në koncert në London Palladium: dolën fotot e para nga provat me Jamie Muscato dhe Celinde Schoenmaker

Vazhdimi i «The Phantom of the Opera» i Andrew Lloyd Webber-it rikthehet në Londër për vetëm pesë shfaqje, nga 16 deri më 18 tetor, nën regjinë e Shaun Kerrison-it

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Londra po përgatitet për rikthimin e Fantazmës. Janë publikuar fotot e para nga provat e Love Never Dies in Concert, versioni koncertal i muzikalit të Andrew Lloyd Webber-it që do të ngjitet në London Palladium për vetëm pesë shfaqje, nga 16 deri më 18 tetor, siç njofton West End Theatre. Në fotot e provave shfaqen dy protagonistët: Jamie Muscato në rolin e Fantazmës dhe Celinde Schoenmaker në rolin e Christine Daaé-s.

Schoenmaker e njeh mirë këtë rol: ajo e ka interpretuar Christine-n edhe në produksionin e 30-vjetorit të The Phantom of the Opera. Muscato, i njohur për publikun londinez nga Cabaret dhe One Day, merr për herë të parë maskën e Fantazmës. Kastin e plotësojnë George Blagden si Raoul, Courtney Stapleton si Meg, Mazz Murray si Madame Giry dhe Elliot Norrington si Gustave i ri, së bashku me një ansambël të plotë. Regjinë e produksionit koncertal e mban Shaun Kerrison.

Love Never Dies është vazhdimi i historisë së Fantazmës së Operës: ngjarjet zhvillohen dhjetë vjet pas zhdukjes së tij nga Opera e Parisit. Fantazma ka ndërtuar një jetë të re në Nju Jork, ku muzika e tij më në fund ka gjetur skenën e vet, dhe e fton Christine-n të këndojë edhe një herë — në një përpjekje të fundit për ta rifituar. Partiturën e ka shkruar Lloyd Webber, librin Lloyd Webber së bashku me Ben Elton-in, tekstet e këngëve Glenn Slater, ndërsa orkestrimet mbajnë firmën e David Cullen-it dhe të vetë kompozitorit.

Rikthimi i vazhdimit në Londër vjen në një moment simbolik: produksioni i Cameron Mackintosh-it i The Phantom of the Opera feston këtë sezon 40-vjetorin në West End, në His Majesty’s Theatre. Pesë shfaqjet koncertale në London Palladium, nga e premtja 16 tetor deri të dielën 18 tetor, pritet të jenë një nga ngjarjet më të kërkuara të vjeshtës teatrore londineze.

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