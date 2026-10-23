DUKAJ: SULMET KIBERNETIKE VAZHDOJNË ÇDO DITË, KËRCËNIMET HIBRIDE VIJNË EDHE NGA VENDET FQINJE
Foto: Qeveria e Malit të Zi / Vlada Crne Gore
Sulmet kibernetike ndaj Malit të Zi do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme, ndërsa intensiteti i tyre mund të rritet për shkak të zgjedhjeve të ardhshme dhe procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Kështu paralajmëroi ministri i Administratës Publike, Marash Dukaj, në Forumin 2BS në Budva, duke theksuar se asnjë shtet në botë nuk është plotësisht i mbrojtur nga sulmet e tilla.
Dukaj rikujtoi se sulmi i madh kibernetik ndaj infrastrukturës shtetërore informative nxori në pah mangësitë në sistemin e mbrojtjes së Malit të Zi.
Me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë, Ministria e Administratës Publike ka ndërmarrë reforma që çuan në miratimin e Ligjit për Sigurinë e Informacionit dhe krijimin e ekipit qeveritar CIRT, i cili siguron mbrojtjen e infrastrukturës informative shtetërore 24 orë në ditë.
Ai bëri të ditur se është në proces krijimi i Agjencisë për Sigurinë Kibernetike, ndërsa një tjetër prioritet është ndërtimi i qendrës shtetërore të të dhënave.
Duke folur për kërcënimet hibride, Dukaj deklaroi se ato vijnë edhe nga vendet fqinje dhe se mund të intensifikohen në prag të dy zhvillimeve të rëndësishme: zgjedhjeve dhe anëtarësimit në BE.
Ai theksoi se Mali i Zi duhet të vazhdojë investimet në sigurinë kibernetike dhe të forcojë kapacitetet institucionale për t’u përballur me këto sfida.
Ndërkaq, ministrja e Kulturës dhe Medias, Tamara Vujoviq, vlerësoi se lufta kundër dezinformimit është një sfidë globale.
Ajo theksoi se institucionet duhet të ofrojnë informacione të verifikuara në kohë dhe të reagojnë më shpejt ndaj përhapjes së lajmeve të rreme, përfshirë përmbajtjet e krijuara me inteligjencë artificiale.
Vujoviq nënvizoi se lufta kundër dezinformimit duhet të zhvillohet duke respektuar lirinë e shprehjes dhe pavarësinë e mediave.
Dukaj njoftoi gjithashtu se strategjia kombëtare për inteligjencën artificiale pritet të përfundojë deri në fund të vitit, por paralajmëroi se mungesa e ekspertëve të specializuar mbetet një nga sfidat kryesore për zhvillimin e kësaj fushe në administratën shtetërore.
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