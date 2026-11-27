E kapi gruan me dy burra në shtëpi, biznesmeni turk gjendet i vrarë me duart e lidhura
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Denizli, në jugperëndim të Turqisë, ku një biznesmen 49-vjeçar është gjetur i pajetë në banesën e tij, me duart e lidhura me litar dhe shenja të dukshme dhune në trup.
Viktima është identifikuar si Fedai Karagoz, pronar i një kompanie mermeri dhe sipërmarrës në sektorin e ndërtimit. Sipas raportimeve të medias turke Milliyet, ai ishte kthyer më herët nga një udhëtim pune, kur dyshohet se ka gjetur bashkëshorten e tij, Asiye Karagoz, në banesë së bashku me dy burra të tjerë.
Përballja mes tyre ka përfunduar në një konflikt të dhunshëm, gjatë të cilit 49-vjeçari dyshohet se është rrahur brutalisht dhe më pas është mbytur nga dy personat e tjerë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 08:00 të mëngjesit, në lagjen Alparslan, në zonën Merkezefendi të Denizlit.
Fqinjët njoftuan policinë pas zhurmave në banesë
Sipas mediave turke, fqinjët kanë dëgjuar zhurma të forta dhe të bërtitura që vinin nga banesa e biznesmenit, ndaj kanë njoftuar policinë.
Kur efektivët kanë mbërritur në vendngjarje dhe nuk kanë marrë përgjigje pasi kanë trokitur në derë, kanë kërkuar ndihmën e një çelësabërësi për të hyrë në banesë.
Brenda kanë gjetur Fedai Karagoz të shtrirë në dysheme, pa shenja jete, me duart e lidhura me litar dhe shenja të dukshme dhune. Ekipet mjekësore kanë konstatuar vdekjen e tij.
Tre të arrestuar, familjarët tentojnë të sulmojnë një prej të dyshuarve
Në kuadër të hetimeve, policia ka arrestuar bashkëshorten e viktimës dhe dy burrat që dyshohet se ndodheshin në banesë në momentin e ngjarjes.
Sipas raportimeve, situata është tensionuar kur familjarët e biznesmenit kanë parë njërin prej të arrestuarve dhe kanë tentuar ta sulmojnë fizikisht. Ndërhyrja e policisë ka parandaluar përshkallëzimin e situatës.
Ndërkohë, autoritetet kanë sekuestruar dhe po shqyrtojnë pamjet e kamerave të sigurisë të kompleksit të banimit, me qëllim përcaktimin e orareve të mbërritjes dhe largimit të personave të dyshuar nga banesa.
Trupi i pajetë i 49-vjeçarit është dërguar në morgun e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Denizli, ku do t’i nënshtrohet ekspertizës mjekoligjore për përcaktimin e saktë të shkakut të vdekjes.
Hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes, motivin e vrasjes dhe shkallën e përfshirjes së secilit prej tre personave të arrestuar.
İş gezisinden erken döndü, eşini iki erkekle yakaladı! Sonu ölüm oldu Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 49 yaşındaki inşaat ustası ve mermer firması sahibi Fedai Karagöz, evinde elleri iple bağlı ve darbedilmiş halde ölü bulundu. İddiaya göre iş gezisinden planlanandan erken dönen Karagöz, eşi Asiye Karagöz’ü M.K. ve A.D. isimli iki erkekle birlikte gördü. Çıkan tartışmanın ardından darbedildiği ve boğularak öldürüldüğü değerlendirilen Karagöz’ün eşi ile iki şüpheli gözaltına alındı. Sitenin güvenlik kameraları incelemeye alınırken, cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. #Denizli #fedaikaragöz #ölü #iddia #sondakika #showhaber
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