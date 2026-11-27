Buxheti 2027, Kuvendi rrëzon propozimin e PD për minimumin jetik 200 euro
Kuvendi rrëzoi me 80 vota kundër propozimin e PD-së për vendosjen e minimumit jetik prej 200 eurosh në muaj.
Kreu i PD, Sali Berisha deklaroi se rritja e çmimeve e bën të domosdoshme këtë masë për pensionistët dhe familjet me të ardhura të ulëta. Ai akuzoi mazhorancën se po u jep lehtësi fiskale investitorëve strategjikë, ndërsa rëndon barrën tatimore për bizneset e vogla.
Kreu i PD-së akuzoi mazhorancën se po u jep lehtësi fiskale investitorëve strategjikë, ndërsa rëndon barrën tatimore për bizneset e vogla.
“Ulni TVSH-në për oligarkët e investimeve strategjike dhe këputni me TVSH bizneset e vogla, të gjithë shqiptarët. Jeni në bashkëpunim në një krim të rëndë me këtë që po bëni. Vendosja e minimumit jetik është e domosdoshme”, deklaroi Berisha.
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