Udhërrëfyesit e BE-së për vendet kandidate do të përfshihen në raportet vjetore — Komisioni gati të mbështesë afatin 2027 për Shqipërinë
Komisioni Europian po përgatit “udhërrëfyes” të rinj për kandidatët që kanë bërë përparimin më të madh — Tirana pritet të marrë njohje zyrtare për afatin 2027 në paketën e zgjerimit në fund të tetorit.
Komisioni Europian është gati të mbështesë zyrtarisht afatin 2027 për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Sipas burimeve të BE-së për Euronews, ekzekutivi europian po përgatit një “udhërrëfyes” të ri me listën e detyrave kyçe ku Tirana duhet të fokusohet për ta përmbyllur procesin e negociatave deri në fund të vitit të ardhshëm. Komisioni po punon për finalizimin e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë deri në dhjetor 2027 — një afat që Tirana e ka promovuar prej kohësh dhe që pritet të marrë njohjen zyrtare në dokumentet e ardhshme të BE-së për zgjerimin.
Lajmi vjen pas njoftimit të presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, e cila në fjalimin e saj për gjendjen e Unionit para Parlamentit Europian javën e kaluar njoftoi një seri “udhërrëfyesish” për vendet kandidate. “Së shpejti do të propozojmë udhërrëfyes për kandidatët që kanë bërë përparimin më të madh”, deklaroi ajo, duke përmendur Ukrainën, Moldavinë dhe Ballkanin Perëndimor si vende e ardhmja e të cilëve është në BE. Edhe pse Komisioni tradicionalisht i shmanget caktimit të afateve konkrete — procesi bazohet në merita — komisionerja për zgjerimin Marta Kos kishte sinjalizuar në korrik një ndryshim qasjeje: “sa më shumë t’i afrohet një vend fundit të pjesës teknike të anëtarësimit, aq më shumë mund të flasim për vitet si piketa”.
Udhërrëfyesit pritet të caktojnë një kuadër kohor orientues, për t’u dhënë kandidatëve drejtim më të qartë — ashtu si strategjia e zgjerimit e vitit 2002 që hapi rrugën për “Big Bang”-un me dhjetë anëtarë të rinj. Dokumentet do të përfshihen në paketën e zgjerimit të Komisionit — rishikimi vjetor i procesit të anëtarësimit që pritet në fund të tetorit — me vlerësime specifike për çdo vend dhe rekomandime për hapat e ardhshëm.
Krahas udhërrëfyesve, Komisioni po përgatit edhe një raport vlerësimi për kriteret përmbyllëse: nëse vendi kandidat i ka përmbushur kriteret për t’u konsideruar se ka plotësuar kushtet e anëtarësimit, veçanërisht në drejtësi dhe në sundimin e ligjit, të ashtuquajturat kapituj “themelorë”. Për Shqipërinë, dokumenti pritet të përmbajë listën e rezultateve kyçe, me reformat dhe masat e nevojshme për të mbyllur boshllëqet e mbetura. Kjo qasje u përdor tashmë me Malin e Zi, ku Komisioni përcaktoi reforma konkrete përmes procesit të kritereve përmbyllëse. “Komisioni pa se kjo qasje funksionoi mirë me Malin e Zi dhe duan ta përsërisin”, tha një zyrtar i BE-së për Euronews.
Për Maqedoninë e Veriut, mesazhi ka rëndësi të veçantë: von der Leyen përmendi Ballkanin Perëndimor si vende e ardhmja e të cilëve është në Bashkimin Europian — dhe udhërrëfyesit e ardhshëm pritet të kenë peshë edhe për Shkupin.
Burimi: Независен
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