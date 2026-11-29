Egnatia dominon në shtëpi, Elbasani synon surprizën! Rrogozhina, prova e madhe për nënkampionët
Përballja me Egnatian në Rrogozhinë merr një rëndësi të veçantë për Elbasanin, jo vetëm për pikët që janë në lojë, por edhe për statistikat që shoqërojnë këtë duel.
Verdheblutë udhëtojnë drejt një fushe ku fitoret kanë qenë të rralla, ndërsa përballë do të kenë një skuadër që këtë sezon ka ndërtuar një fortifikatë të vërtetë në shtëpi. Në 12 përballjet e zhvilluara mes Egnatias dhe Elbasanit, rrogozhinasit kanë regjistruar 4 fitore, verdheblutë kanë triumfuar në 3 raste, ndërsa 5 ndeshje janë mbyllur në barazim.
Një bilanc që tregon rivalitet të fortë mes dy skuadrave, me diferenca të vogla dhe përballje ku asnjëra palë nuk ka arritur të krijojë dominim të plotë. Megjithatë, kur bëhet fjalë për ndeshjet e zhvilluara në Rrogozhinë, historia anon më shumë nga Egnatia. Elbasani ka arritur të marrë vetëm një fitore në fushën e kundërshtarit, një rezultat që verdheblutë do të kërkojnë ta ndryshojnë në sfidën e radhës.
FITOREA E VETME – Pavarësisht vështirësive në transfertat ndaj Egnatias, Elbasani ka arritur të dalë triumfues në Rrogozhinë. Fitorja e vetme e verdhebluve në këtë fushë është regjistruar më 7 prill 2025, kur elbasanasit fituan me rezultatin 1-2.
Ky sukses mbetet një referencë e rëndësishme për skuadrën, pasi dëshmon se Egnatia mund të mposhtet edhe në stadiumin e saj. Përpara një tjetër përballjeje mes dy ekipeve, rezultati i atëhershëm mund të shërbejë si një motiv shtesë për Elbasanin, që synon të përsërisë një rezultat pozitiv në një transfertë të vështirë.
SHIFRAT KOKËFORTE – Këtë sezon, Elbasani është skuadra e vetme në kampionat që ende nuk ka arritur të fitojë në transfertë. Një statistikë që verdheblutë kërkojnë ta ndryshojnë sa më shpejt, pasi pikët jashtë fushës së tyre janë të rëndësishme për ecurinë dhe objektivat e skuadrës.
Në anën tjetër, Egnatia vjen me një ecuri të jashtëzakonshme në shtëpi, duke qenë skuadra e vetme që ka fituar të gjitha ndeshjet e zhvilluara në fushën e saj këtë edicion. Rrogozhinasit kanë treguar se janë shumë të fortë përpara publikut vendas dhe se stadiumi i tyre është kthyer në një pikë të rëndësishme force.
NDRYSHIMI I HISTORISË – Për verdheblutë, kjo ndeshje përfaqëson një mundësi për të thyer një statistikë negative dhe për të dhënë një sinjal të rëndësishëm në kampionat. Pas fitores ndaj Dinamos, skuadra ka nevojë të tregojë se mund të marrë rezultate edhe larg Elbasanit, veçanërisht në përballje me kundërshtarë të nivelit të Egnatias. Rrogozhina do të jetë një test i vërtetë për karakterin dhe ambicien e skuadrës.
Përballë një Egnatie që nuk ka lëshuar pikë në shtëpi këtë sezon, Elbasani do të kërkojë të bëjë atë që deri më tani nuk e ka arritur asnjë ekip tjetër: të dalë me fitore nga kjo transfertë dhe të ndërpresë ecurinë perfekte të vendasve. Një triumf i tillë do të kishte vlerë të madhe për verdheblutë, jo vetëm për tri pikët, por edhe për peshën psikologjike që do të sillte. Elbasani ka mundësinë të kthejë statistikat në favorin e tij dhe të dëshmojë se është gati të përballet me çdo sfidë që i del përpara.
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