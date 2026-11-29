Futbolli “sfidon” protestën dhe Ditën e Pavarësisë në Shqipëri, dy sfida me peshë për Superioren
Sot do të luhen dy ndeshje të tjera në kuadër të javës së 13-të të Abissnet Superiore. Kujtojmë se dje fituan Partizani dhe Tirana, respektivisht ndaj Dinamos e Skënderbeut.
Vora pret Teutën në orën 13:30. Më pas në orën 16:00 është rezervuar sfida Vllaznia-Laçi në stadiumin “Loro Boriçi”.
Dhe pse sot është një protestë kombëtare kundër kryeministrit Edi Rama, ndërsa në të njëjtën ditë është Dita e Pavarësisë, sërish do të ketë ndeshje në Shqipëri.
28 nëntor
Vora – Teuta
Vllaznia – Laçi
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