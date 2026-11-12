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Arte

Ekspozitë në Muzeun Etnografik të Elbasanit, kundër trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore

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kundër trafikimit të paligjshëm të

Në prag të Ditës Ndërkombëtare kundër Trafikimit të Paligjshëm të Pasurive Kulturore, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Korçë, në bashkëpunim me Muzeun Etnografik të Elbasanit, organizoi ekspozitën “Ruajmë të shkuarën, mbrojmë të ardhmen – Trashëgimia qëndron në vendin e saj”.

Ekspozita solli skica të objekteve arkeologjike dhe etnografike nga rajonet e Korçës dhe Elbasanit. Punimet janë realizuar nga specialisti Florenc Cenolli. Mes tyre u prezantuan edhe pesë objekte etnografike të humbura ose të vjedhura nga koleksioni i Muzeut Etnografik të Elbasanit.

Përmes kësaj nisme synohet të rritet ndërgjegjësimi për mbrojtjen e pasurive kulturore dhe parandalimin e trafikimit të tyre.

Organizatorët përcollën mesazhin se trashëgimia kulturore nuk është thjesht një objekt, por pjesë e historisë dhe identitetit kombëtar. Për këtë arsye, ajo duhet të ruhet në vendin dhe kontekstin e saj.

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