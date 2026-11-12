Hoxha në Budapest, Hungaria mbështet integrimin e Shqipërisë në BE përmes bashkëpunimit parlamentar
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka zhvilluar një takim në Parlamentin e Hungarisë, ku në fokus ishte forcimi i bashkëpunimit ndërparlamentar dhe mbështetja për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Gjatë vizitës në Budapest, Hoxha u takua me Márton Hajdu, kryetar i Komisionit për Punët e Jashtme, dhe Dr. Ildikó Éva Sopov, kryetare e Komisionit për Çështjet Evropiane në Asamblenë Kombëtare të Hungarisë.
Ministri shqiptar vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Hungarisë për integrimin evropian të Shqipërisë, që nga ratifikimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit deri në fazën aktuale të negociatave për anëtarësim.
Bashkëbiseduesit diskutuan për aktivizimin e grupeve parlamentare të miqësisë, shkëmbimin e përvojave dhe bashkëpunimin në përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian.
Hoxha theksoi se, krahas punës për mbylljen e kapitujve të negociatave, një dialog më i ngushtë mes komisioneve parlamentare të të dy vendeve mund të ndihmojë në përparimin e procesit të integrimit.
Ai nënvizoi gjithashtu rolin e parlamenteve në miratimin e reformave, mbikëqyrjen e zbatimit të tyre dhe ratifikimin e traktateve të anëtarësimit, duke theksuar se integrimi evropian nuk është vetëm përgjegjësi e qeverive.
Sipas ministrit, forcimi i bashkëpunimit parlamentar i jep procesit të zgjerimit një legjitimitet më të madh demokratik dhe ndihmon që përfitimet e integrimit të mbërrijnë te qytetarët.
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