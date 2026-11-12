“Kiel Maqedoni” investon 1,5 milionë euro në linjë të re prodhimi në TIRZ Tetovë, priten punësime të reja
Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, vizitoi fabrikën në Tetovë: investimet e deritanishme kalojnë 11 milionë euro, ndërsa linja e re e automatizuar për lyerjen me pluhur tashmë ka angazhuar pesë punëtorë.
Kompania gjermane “Kiel Maqedoni” po e zgjeron prodhimin në Zonën Teknologjike Industriale të Zhvillimit (TIRZ) në Tetovë me një investim të ri prej rreth 1,5 milionë eurosh, siç njofton MIA. Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, e vizitoi sot fabrikën, ku prodhohen ulëse për autobusë dhe trena, dhe pa nga afër linjën e re të automatizuar për lyerjen me pluhur të komponentëve metalikë, e cila është në fazën përfundimtare të testimit para fillimit të prodhimit të rregullt.
Sipas raportimit të MIA-s, investimet e deritanishme të kompanisë në objektin ekzistues në TIRZ Tetovë kalojnë 11 milionë euro. “Kiel Maqedoni” e filloi punën në vitin 2017 në objektin e parë prodhues në Zhelinë, ndërsa në vitin 2024 e hapi edhe kapacitetin në TIRZ Tetovë. Kompania numëron aktualisht rreth 190 të punësuar në të dy objektet, në Tetovë dhe Zhelinë.
“Akoma më e rëndësishme është që zgjerimi i prodhimit hap mundësi për vende të reja pune. Në linjën e re tashmë janë angazhuar pesë të punësuar, ndërsa me futjen e planifikuar të dy ose tri ndërrimeve pritet të rritet numri i të punësuarve në këtë kompani”, deklaroi Durmishi, siç njofton MIA.
Ministri vlerësoi veçanërisht faktin që produktet e prodhuara në Maqedoninë e Veriut janë pjesë e zinxhirëve ndërkombëtarë të prodhimit të kompanive të njohura si “Siemens”, “Alstom” dhe “Stadler”. “Për ne si Ministri e Ekonomisë dhe Punës, pikërisht ky është thelbi i investimeve — kapacitete të reja prodhuese, vende të qëndrueshme pune, mundësi për zhvillim profesional të punëtorëve dhe vlerë e shtuar më e lartë në ekonomi”, theksoi Durmishi.
I pyetur nga gazetarët për inflacionin, Durmishi tha, siç njofton MIA, se në tetor inflacioni u rrit për 0,4 për qind në nivel mujor, ndërsa te produktet ushqimore dhe pijet joalkoolike rritja ishte 0,7 për qind. Ai paralajmëroi se, nëse konstatohet rritje devijante e marzhës bruto të fitimit te tregtarët apo prodhuesit, Ministria do të veprojë me masat administrative që ka në dispozicion, në bazë të të dhënave të Inspektoratit Shtetëror të Tregut.
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