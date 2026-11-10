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Eljon Sota kalon me sukses operacionin, ja kur rikthehet

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Eljon Sota i është nënshtruar operacionit në Barcelonë, i cili ka përfunduar me sukses. Kjo është bërë e ditur nga klubi i Egnatias me një postim në rrjetet sociale. Sipas rrogozhinasve, mbrojtësi do të mungojë për një periudhë 5–6 muajsh

Njoftimi i klubit:

Futbollisti ynë Eljon Sota i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale në Barcelonë, e cila ka përfunduar me sukses.

Sipas parashikimeve mjekësore, Eljoni pritet të mungojë për një periudhë prej 5–6 muajsh.

KF Egnatia falënderon Institutin Cugat në Barcelonë për profesionalizmin dhe kujdesin e treguar gjatë trajtimit të lojtarit tonë.

E gjithë familja Egnatia është pranë teje në këtë rrugëtim!

Forca Eljon!

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