Tigers mes skuadrave më të përshtatshme për Ketel Marte, MLBTR analizon tregun e yllit të Diamondbacks
Ndërsa takimet e menaxherëve të përgjithshëm kanë filluar, ekipet pritet të hedhin themelet për bisedimet e tregtimit të këtij sezoni jashtë garës, shkruan MLB Trade Rumors në analizën e saj “Best Fits For A Ketel Marte Trade”, të publikuar më 9 nëntor 2026. Lojtari i bazës së dytë i Arizona Diamondbacks, Ketel Marte, është një nga emrat më të mëdhenj në dispozicion, dhe Arizona ka pranuar pak a shumë se do të dëgjojë ofertat për yllin tre herë All-Star.
Marte ka mbrojtje të plotë ndaj tregtimit pasi arriti 10 vite shërbimi, pesë të fundit me Arizona. Ai është nënshkruar për pesë vite të tjera, me 87.5 milionë dollarë gjithsej, duke mbuluar moshat 33 deri në 37 vjeç. Paga e tij për vitin 2027 është vetëm 12 milionë dollarë, nga të cilat 3 milionë dollarë janë të shtyra.
Në vitin 2026, Marte regjistroi një linjë .249/.316/.432, në nivelin mesatar të ligës. Në formën e tij më të mirë, ai ka qenë ndoshta lojtari më i mirë i bazës së dytë në këtë sport, dhe kontrata është një marrëveshje e favorshme nëse ai rikthehet në atë nivel.
Pesë përshtatjet më të mira, sipas MLB Trade Rumors, janë Toronto Blue Jays, Baltimore Orioles, New York Mets, Boston Red Sox dhe Detroit Tigers. Toronto ishte ekipi me më pak pikë të shënuara në MLB në vitin 2026, me një OPS të dobët në mes të infieldit. Lojtarët e bazës së dytë të Mets ishin pikërisht në nivelin e zëvendësimit, kryesisht për shkak të një viti më të dobët në karrierë nga Marcus Semien.
Detroit mund të humbasë Gleyber Torres në tregun e lirë. Opsioni i brendshëm i Tigers është një platoon i Max Anderson, i cili nuk ka asnjë përvojë në MLB, dhe Hao-Yu Lee, sezoni i mirë ofensiv i të cilit si rookie u kompensua nga një dorezë e dobët. Marte do ta stabilizonte pozicionin dhe do t’i lejonte Detroitit të lëvizë Lee, Anderson dhe Colt Keith nëpër infield. Detroit ka Framber Valdez të nënshkruar me një opsion lojtari për vitin 2028 dhe Kevin McGonigle me një zgjatje nëntë shifrore, por librat afatgjatë janë mjaftueshëm të menaxhueshëm për të akomoduar kontratën e Martes.
Mundësi të tjera të listuara janë Phillies, Rangers, Rays — të cilët kanë pasur interes të mëparshëm për Marte — dhe Yankees. Mundësi të largëta janë Angels, Braves, Dodgers, Giants, Mariners, Nationals, Padres, Pirates, Reds, Royals dhe Twins. Nuk ka gjasa të ndodhë një tregtim me Astros, Athletics, Brewers, Cardinals, Cubs, Guardians, Marlins, Rockies dhe White Sox.
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