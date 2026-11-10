Shkrimtari britanik M. John Harrison fiton çmimin Booker 2026 në moshën 81-vjeçare
LINDER, 10 nëntor, ATSH/ Shkrimtari britanik M. John Harrison është fituesi i çmimit prestigjioz Booker 2026 për romanin e tij “The End of Everything”, duke u bërë autori më i moshuar që e fiton këtë çmim në historinë e tij, në moshën 81-vjeçare.
Harrison u shpall fitues gjatë ceremonisë së zhvilluar në Londër, më 9 nëntor, ku u vlerësua me çmimin prej 50 mijë paundësh. Romani u përzgjodh unanimisht nga juria mes gjashtë veprave të përfshira në listën e ngushtë të këtij edicioni.
“The End of Everything” është një roman distopik me elemente satire, i vendosur në një të ardhme të afërt, pas një katastrofe misterioze që ka tronditur shoqërinë. Historia ndjek një burrë që jeton në bregdetin e Kentit, në Angli, së bashku me tezen e tij të moshuar, në një botë ku rendi shoqëror është përmbysur dhe shfaqen qenie misterioze që ndryshojnë formë.
Kryetarja e jurisë, historiania dhe shkrimtarja Mary Beard, e cilësoi veprën si një pasqyrim të politikës së kohës përmes perspektivës së së ardhmes, duke vlerësuar ndërthurjen e humorit të errët, satirës politike dhe një fijeje optimizmi.
Me një karrierë letrare që shtrihet në gjashtë dekada, Harrison ka botuar 13 romane. Fitorja e tij shënon gjithashtu çmimin e parë Booker për shtëpinë botuese të pavarur Serpent’s Tail.
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