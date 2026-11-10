Vdes në moshën 89-vjeçare Arpita Singh, piktorja indiane që pikturoi gratë e vërteta
Piktorja indiane Arpita Singh vdiq të hënën në New Delhi, në moshën 89-vjeçare, siç njofton Artnet News. Vdekjen e konfirmoi burri i saj, artisti Paramjit Singh. Sipas Artsy, ajo vdiq në spitalin Fortis të New Delhit dhe burri i saj i tha agjencisë Press Trust of India se shkaku ishte një sëmundje e lidhur me moshën: Singh kishte prej vitesh probleme me zemrën dhe mushkëritë, por kishte punuar në mënyrë aktive deri në fund, ndërsa shëndeti iu përkeqësua në tri ditët e fundit, kur u shtrua në spital.
Singh lindi në Baranagar, në Bengalin e sotëm Perëndimor, më 1937 dhe familja e saj u zhvendos nga Kalkuta në New Delhi kur ajo ishte 10 vjeçe, pas vdekjes së të atit. Ajo u diplomua në arte të bukura në Delhi Polytechnic më 1959 dhe më pas punoi në Weavers’ Service Centre të qeverisë indiane, institucion që promovonte traditat indiane të tekstilit. Ekspozitën e parë solo e hapi më 1972 në galerinë Kunika Chemould të New Delhit, një dekadë pasi kishte bashkëthemeluar grupin e artistëve Unknown.
Nga vitet ’80 Singh iu kthye figuracionit, me piktura të frymëzuara nga arti popullor dhe me gratë në qendër; ndër veprat e saj më të famshme janë “Devi Pistol Wali” (1990) dhe “The Eternal Repose” (1997). Ajo mori pjesë edhe në ekspozitën udhëtuese të artisteve gra “Through the Looking Glass”, përkrah Nalini Malani, Nilima Sheikh dhe Madhvi Parekh. Për gratë në pikturat e saj ajo kishte thënë dikur: “Unë pikturoj gra të vërteta” — jo figura magjepsëse me format e filmit dhe televizionit, por gra ashtu siç janë në jetën e përditshme.
Vepra e saj monumentale “Wish Dream”, e realizuar në 16 pjesë në vitet 2000–2001, u shit për mbi 2.2 milionë dollarë në një ankand të Saffronart më 2010, çmimi më i lartë i paguar deri atëherë për një artiste grua nga India, sipas Artnet News. Singh mori më 2011 Padma Bhushan, nderimin e tretë më të lartë civil të Indisë, dhe më 2014 bursën e akademisë Lalit Kala; veprat e saj mbahen në koleksionet e National Gallery of Modern Art në New Delhi, të Kiran Nadar Museum of Art, të Victoria and Albert Museum në Londër dhe të Peabody Essex Museum. Galeristi Deepak Talwar e përshkroi atë si një forcë të jashtëzakonshme dhe mentore për breza të tërë artistësh indianë.
Megjithë vlerësimin e gjatë, ekspozitën e parë solo në një muze jashtë Indisë Singh e hapi vetëm vitin e kaluar, më 2025, në Serpentine Gallery të Londrës, me retrospektivën “Remembering”. Ekspozita e saj e fundit solo, “Unfolding”, vazhdon të jetë e hapur në Talwar Gallery në Nju Jork deri më 27 shkurt 2027. Singh i mbijetohet nga burri Paramjit Singh; vajza e tyre e vetme, artistja Anjum Singh, vdiq nga kanceri më 2020.
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