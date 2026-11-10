FDA paralajmëron për rrezikun e rrallë të humbjes së shikimit nga barnat për diabetin dhe dobësimin
– Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) ka kërkuar përditësimin e informacionit të sigurisë për barnat e grupit GLP-1, të përdorura për trajtimin e diabetit të tipit 2 dhe menaxhimin e peshës, duke përfshirë një paralajmërim për rrezikun e mundshëm të një sëmundjeje të rrallë të syrit që mund të shkaktojë humbje të përhershme të shikimit.
Vendimi, i njoftuar më 9 nëntor, përfshin barna të njohura si Ozempic, Wegovy, Mounjaro dhe Zepbound, si dhe medikamente të tjera të kësaj klase. Sipas FDA-së, shqetësimi lidhet me neuropatinë optike ishemike anteriore joarteritike (NAION), një gjendje që shkaktohet nga pakësimi i furnizimit me gjak të pjesës së përparme të nervit optik.
Kjo sëmundje mund të shfaqet me humbje të papritur dhe pa dhimbje të shikimit në njërin sy, turbullim të shikimit, shfaqjen e zonave të verbra ose ndryshime në perceptimin e ngjyrave. Në disa raste, dëmtimi mund të jetë i përhershëm.
Sipas analizës së FDA-së, e cila përfshiu 126 prova klinike me më shumë se 134 mijë pjesëmarrës, u regjistruan rreth 6,4 raste të NAION për 100 mijë persona-vjet te pacientët që merrnin barna GLP-1, krahasuar me 3,8 raste për 100 mijë persona-vjet në grupet e krahasimit.
Megjithatë, agjencia thekson se bëhet fjalë për një rrezik të mundshëm të shtuar dhe se të dhënat nuk provojnë përfundimisht një lidhje shkakësore mes përdorimit të këtyre barnave dhe sëmundjes.
FDA u rekomandon pacientëve që të kontaktojnë menjëherë një profesionist shëndetësor në rast të ndryshimeve të papritura të shikimit. Personat që kanë përjetuar NAION duhet të diskutojnë me mjekun nëse duhet të vazhdojnë trajtimin.
Agjencia u kërkon gjithashtu profesionistëve shëndetësorë të vlerësojnë menjëherë pacientët me simptoma të dyshimta dhe të shqyrtojnë ndërprerjen e trajtimit në rastet e konfirmuara, duke peshuar përfitimet dhe rreziqet për secilin pacient.
Barnat e grupit GLP-1 përdoren gjerësisht për kontrollin e diabetit të tipit 2 dhe trajtimin e obezitetit. FDA thekson se pacientët duhet të informohen për rreziqet e mundshme, pa ndërprerë trajtimin pa u konsultuar me mjekun.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.