Edhe Nolan Schanuel kandidat për shkëmbim te Angels, thotë MLB.com: e ardhmja e tij dhe e Netos varet nga rindërtimi
Sipas ClutchPoints, që citon MLB.com, një tjetër lojtar i ri i Los Angeles Angels po përmendet si kandidat i mundshëm shkëmbimi: baza e parë Nolan Schanuel, përkrah shortstop-it Zach Neto.
Rhett Bollinger i MLB.com shkruan: “Angels e kanë Zach Neton të rrënjosur në shortstop dhe Nolan Schanuelin në bazën e parë, por secili mund të jetë kandidat për shkëmbim nëse vendosin të rindërtohen.”
Angels vijnë nga një sezon brutal 2026 me 100 humbje, dhe organizata është në mes të një tranzicioni të madh: Arte Moreno ra dakord ta shesë skuadrën te Kroenke Sports & Entertainment për rreth 4 miliardë dollarë, dhe nuk pritet trajner apo menaxher i ri i përgjithshëm derisa shitja të miratohet.
Menaxheri i përkohshëm i përgjithshëm John Mozeliak pritet të largohet kur kontrata e tij të skadojë në dhjetor.
Neto ka qenë në qendër të spekulimeve prej muajsh: Boston Red Sox raportohet se kishin interes të fortë për shortstop-in 25-vjeçar para afatit të shkëmbimeve, dhe Jon Morosi i MLB Network sugjeroi së fundi se Angels duhet të testojnë tregun për Neton dhe Reid Detmers. Neto goditi 27 home runs dhe 77 RBI në 157 ndeshje më 2026 dhe ka ende tre vjet kontroll nga skuadra.
Schanuel, 24 vjeç, vjen nga një sezon solid: mesatare .276, shtatë home runs, 49 RBI dhe OPS .736 në 107 ndeshje. Ish-zgjedhje e raundit të parë, ai debutoi vetëm pak javë pas draftit më 2023 dhe ka qenë prani e qëndrueshme në bazën e parë.
Për momentin, çdo lëvizje e madhe do të presë përfundimin e ndryshimit të pronësisë; por nëse regjimi i ri zgjedh rindërtimin, Neto dhe Schanuel mund të jenë ndër emrat më interesantë të tregut.
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