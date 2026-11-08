Ryan O’Hearn ndryshoi goditjen për PNC Park: më shumë topa të tërhequr në ajër dhe rekord personal me 18 home run
Pittsburgh Pirates e rindërtuan sulmin sezonin e kaluar: Brandon Lowe erdhi me shkëmbim, Ryan O’Hearn dhe Marcell Ozuna u morën nga tregu i lirë, ndërsa Konnor Griffin u ngjit në ekip një javë pas fillimit të sezonit. Sulmi u rendit i gjashti për pikë dhe OPS dhe i nënti për slugging, derisa dëmtimet e holluan formacionin gjatë verës, shkruan MLB Trade Rumors në analizën e tij për ndryshimet e O’Hearn.
O’Hearn ishte një ingranazh kyç në mes të renditjes së goditjes. Ai firmosi një kontratë modeste dyvjeçare prej 29 milionë dollarësh pas një sezoni të fortë të ndarë mes Orioles dhe Padres dhe e mbylli me 109 wRC+, mesatare .265/.330/.440 në 451 paraqitje në plate, përpara se një dëmtim i rëndë në kuadriceps t’ia prishte sezonin në gusht. Ishte viti i katërt radhazi mbi mesataren si goditës.
Pas pesë sezonesh pa shkëlqim në Kansas City, shpërthimi i tij erdhi më 2023 në Baltimore, ku uli strikeout-et dhe goditi topin fort me ritme elite. Por sezoni 2026 dukej ndryshe: shkalla e strikeout-eve u ngjit sërish në 22 për qind, topat e goditur fort (barrel) u rralluan, por ai shënoi rekord personal me 18 home run, me një mesatare të pritur (xBA) vetëm .247.
Arsyeja, sipas MLB Trade Rumors, qëndron te shtëpia e re. PNC Park është një stadium i vështirë për fuqinë, i 27-ti në renditjen e Statcast për home run, por për goditësit e majtë është neutral për fuqi (i 14-ti) dhe i katërti në total. Muri Clemente në të djathtë është 21 këmbë i lartë, por vetëm 320 këmbë larg vijës, gjë që e bën stadiumin shumë të mirë për double — i dyti pas Fenway Park.
O’Hearn bëri pikërisht ndryshimet që i përshtaten kësaj shtëpie: e tërhoqi topin në 40.2 për qind të rasteve, shkalla e dytë më e lartë e karrierës, dhe e tërhoqi në ajër në 19 për qind, shumë mbi normën e tij prej 15.5 për qind. Këndi mesatar i nisjes u ngjit në 13.6 gradë, më i larti që nga debutimi. Ndryshimi duket edhe te pika e kontaktit: topin e takonte mesatarisht 2.3 inç përpara plate-s, ndërsa më parë kishte qenë nën 1 inç, madje negativ në sezonin e shpërthimit 2023.
Edhe lëkundja u bë më e ngadaltë, por e qëllimshme: shpejtësia mesatare e lëkundjes ra në minimumin e karrierës, 70.7 milje në orë, dhe vetëm 8.7 për qind e lëkundjeve ishin të shpejta, gati gjysma e shifrës së 2025-ës dhe shumë nën mesataren e ligës prej 24.4 për qind. Rezultati: rekord home run-esh për vitin e dytë radhazi, në gati 100 paraqitje më pak se më parë, plus 17 double dhe disa nga shifrat më të mira të karrierës për slugging. MLB Trade Rumors nënvizon se ndryshimi sjell më shumë rrezik për strikeout dhe rënie të mesatares, por i jep Pittsburgh-ut fuqinë që do t’i duhet, pasi Lowe me gjasë nuk do të jetë pjesë e Pirates sezonin e ardhshëm.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.