Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 13 Nëntor 2026
S&P 500 7,592 ▼0.35%
DOW 52,297 ▼0.36%
NASDAQ 25,366 ▼0.39%
NAFTA 88.85 ▲0.12%
ARI 3,904 ▲0.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
₿ CRYPTO
BTC $69,191 ▼ -5.88% ETH $1,945 ▼ -4.94% XRP $1.0289 ▼ -1.34% SOL $80.4900 ▼ -2.77%
S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.85 ▲0.12 % ARI 3,904 ▲0.48 % S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.85 ▲0.12 % ARI 3,904 ▲0.48 %
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
13 Nën 2026
Breaking
Sot vazhdimi i seancës, në rend dite Ligji për Specialen AGJENDA NDËRKOMBËTARE 13.11.2026 Përdorimi i drogës problem serioz për 79% të shqiptarëve, 64% thonë se është rritur në pesë vitet e fundit Liderët e BE-së mblidhen në Dublin për samitin e parë për inteligjencën artificiale Prodhuesi kinez i serverëve të AI-së, xFusion, kalon shqyrtimin kryesor për IPO-në 1.2 miliardë dollarë në Shenzhen
Menu
Sporti

Ernest Muçi pas fitores me Finlandën: Një nga ndeshjet më të mira

· 2 min lexim
Ernest Muçi pas fitores me Finlandën: Një nga ndeshjet më të mira

“Nuk e mendova shumë, më erdhi topi dhe e godita…”. Ernest Muçi ka bërë komentin e tij pas fitores 2-0 të arritur në “Air Albania” ku vendosi firmën e tij me atë gol të mrekullueshëm.

“Godita dhe shënova, jam shumë i lumtur që kaluam në avantazh, arritëm të shënojmë dhe golin e dytë në pjesën e dytë, morëm tri pikë shumë të rëndësishme. Ishte shumë e rëndësishme për ne kjo ndeshje”.

“Edhe në klubin ku luaj, si këtu, ka lojtarë me shumë kualitet. Thjesht mund të përmirësohem duke luajtur me ata lojtarë. Edhe këtu dua të ndihmoj ekipin, të fitojmë sa më shumë ndeshje”.

“Jam shumë i lumtur që po luajmë mirë, sot besoj se kemi bërë një nga ndeshje më të mira dhe duhet të vazhdojmë kështu. Ky është momenti më i mirë për mua në Kombëtare, është momenti që ndjej besim nga shokët, nga trajneri, nga tifozët. Kam kaluar shumë gjëra për të mbërritur në këtë ditë, kështu që jam shumë i lumtur”.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu