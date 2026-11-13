Nata e NHL-së: Boldy bën hat trick në Toronto, Pinto vendos në kohën shtesë për Senators dhe Canadiens shkëlqejnë në Boston
Montreal fitoi 5-2 në Boston, Minnesota përmbysi Toronto 5-2, Ottawa mundi Colorado 4-3 në kohën shtesë në një natë ku MacKinnon dhe Makar u larguan të dëmtuar, ndërsa Devils, Lightning dhe Blackhawks fituan gjithashtu.
Montreal Canadiens 5-2 Boston Bruins
Montreal shënoi pesë golat e parë të ndeshjes dhe fitoi 5-2 në Boston, sipas NHL.com. Josh Anderson dhe Jake Evans shënuan nga një gol dhe dhanë nga një asist, ndërsa Kirby Dach, Cole Caufield dhe Phillip Danault shënuan gjithashtu. Jacob Fowler bëri 30 pritje, ndërsa Canadiens (12-3-4) zgjatën serinë e pikëve në 12 ndeshje (9-0-3).
Për Bostonin, Casey Mittelstadt shënoi të dy golat, të dy me asist nga Elias Lindholm. Jeremy Swayman lejoi katër gola nga 17 gjuajtje dhe u zëvendësua në minutën 8:14 të periodës së dytë nga Michael DiPietro, i cili bëri 13 pritje. Bruins (13-5-1) kishin fituar katër ndeshje radhazi.
Minnesota Wild 5-2 Toronto Maple Leafs
Matt Boldy realizoi hat trick në fitoren 5-2 të Minnesota-s në Toronto, sipas NHL.com. Ai shënoi në minutën 17:53 të periodës së parë, në avantazh numerik në minutën 9:55 të periodës së dytë dhe golin e fitores në minutën 3:59 të periodës së tretë — hat tricku i dytë i tij këtë sezon dhe i gjashti në karrierë. Kirill Kaprizov dha tre asiste dhe zgjati serinë e pikëve në 10 ndeshje, ndërsa Jesper Wallstedt bëri 26 pritje. Wild (14-3-4) janë 8-0-2 në serinë e tyre prej 10 ndeshjesh me pikë dhe kanë fituar shtatë ndeshje radhazi jashtë fushe. Michael McCarron shënoi gjithashtu, ndërsa Danila Yurov shënoi në portë të zbrazët në minutën 19:03.
Për Toronton (8-11-2), Auston Matthews shënoi, ndërsa Zack MacEwen shënoi një gol dhe dha një asist. Anthony Stolarz bëri 21 pritje. Maple Leafs pësuan humbjen e pestë radhazi. Sulmuesi i Wild, Joel Eriksson Ek, u largua në periodën e dytë pasi u përplas me Jake McCabe.
Ottawa Senators 4-3 Colorado Avalanche (kohë shtesë)
Shane Pinto shënoi dy gola, përfshirë golin e fitores në minutën 2:08 të kohës shtesë, në ditëlindjen e tij të 26-të, dhe Ottawa mundi Colorado 4-3, sipas NHL.com. Drake Batherson barazoi 3-3 me 3:56 të mbetura në kohën e rregullt, ndërsa Tim Stutzle shënoi gjithashtu. Senators (12-6-2) janë 3-0-1 në katër ndeshjet e fundit. Linus Ullmark u kthye pas nëntë ndeshjesh mungesë për shkak të një dëmtimi në pjesën e poshtme të trupit.
Për Colorado-n (11-6-3), shënuan Artturi Lehkonen, Parker Kelly dhe Gabriel Landeskog, ndërsa Scott Wedgewood bëri 22 pritje. Nathan MacKinnon dhe Cale Makar u larguan të dy në periodën e dytë me dëmtime në pjesën e poshtme të trupit, dhe trajneri Jared Bednar nuk kishte asnjë përditësim pas ndeshjes.
New Jersey Devils 5-2 Washington Capitals
New Jersey e ktheu disavantazhin 2-1 në fitore 5-2 ndaj Washingtonit, sipas NHL.com. Tre lojtarë të thirrur nga Utica shënuan: Lenni Hameenaho, Vladislav Kolyachonok — i cili shënoi golin e avantazhit në minutën 6:27 të periodës së tretë në debutimin e tij me Devils — dhe Stefan Noesen. Evan Rodrigues hapi rezultatin në avantazh numerik në minutën 2:20 dhe dha një asist, ndërsa Jack Hughes shënoi në portë të zbrazët. Connor Hellebuyck bëri 26 pritje dhe është 6-0-0 që nga ardhja te New Jersey.
Për Washingtonin shënuan Ryan Leonard dhe Pierre-Luc Dubois.
Tampa Bay Lightning 3-1 Columbus Blue Jackets
Brandon Hagel shënoi dy gola dhe dha një asist, ndërsa Tampa Bay fitoi 3-1 në Columbus, sipas NHL.com. Hagel hapi rezultatin në minutën 2:57 të periodës së parë dhe shënoi sërish në periodën e tretë. Jake Guentzel shënoi golin e fitores 66 sekonda pas fillimit të periodës së tretë, në ndeshjen e tij të 700-të në NHL, dhe dha gjithashtu një asist. Nikita Kucherov dha dy asiste, ndërsa Dennis Hildeby bëri 28 pritje. Lightning u ngjitën në 13-4-2, edhe pse mungonin Point, Cirelli, Gourde dhe Cernak.
Goli i vetëm i Columbusit ishte ai i Matthew Knies në avantazh numerik në minutën 12:20 të periodës së parë.
Chicago Blackhawks 3-2 Buffalo Sabres (kohë shtesë)
Ryan Donato shënoi golin e fitores në minutën 3:12 të kohës shtesë dhe Chicago mundi Buffalo 3-2, sipas AP. Frank Nazar shënoi dy gola — një në avantazh numerik në periodën e parë dhe golin e barazimit me devijim në minutën 8:22 të periodës së tretë — ndërsa Spencer Knight bëri 21 pritje. Blackhawks i dhanë fund një serie prej gjashtë humbjesh radhazi.
Për Buffalon, Owen Power dhe Tage Thompson shënuan në periodën e parë, ndërsa Alex Lyon bëri 22 pritje. Sabres pësuan humbjen e tretë radhazi.
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