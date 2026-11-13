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Teknologji

Singapori akuzon personin e pestë në çështjen e mashtrimit me serverë të inteligjencës artificiale

Singaporiani 34-vjeçar Shi Bingzhe përballet me 41 akuza, ndërsa hetimi për serverët e blerë nga Dell, Super Micro dhe Asus, që mund të kenë përmbajtur çipa të Nvidia-s, po zgjerohet

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Pamje e Singaporit në muzg me Marina Bay Sands

Singapori ka akuzuar një person të pestë në një çështje që lidhet me paraqitjen e rreme të pretenduar të përdoruesve fundorë të serverëve të inteligjencës artificiale të blerë nga Dell, Super Micro Computer dhe Asustek Computer (Asus), siç njofton Reuters.

Prokurorët pretendojnë se personi i pestë, singaporiani 34-vjeçar Shi Bingzhe, bleu serverë nga Aperia, kompania mëmë e së cilës, Aperia Group, është gjithashtu nën hetim. Shi përballet me 41 akuza, përfshirë përfitimin nga sjellja kriminale, sipas fletëakuzave të datës 10 nëntor.

Çështja lidhet me Aperia International, e cila dyshohet se bëri paraqitje të rreme kur bleu serverët. Ministri i Punëve të Brendshme ka thënë se serverët mund të kenë përmbajtur çipa të inteligjencës artificiale nga kompania amerikane Nvidia.

Drejtues të Aperia Group dhe të një kompanie tjetër, Luxuriate Your Life, u akuzuan në korrik për mashtrim, tregtim mashtrues dhe pastrim parash.

Shtetet e Bashkuara e kanë ndaluar eksportin e çipave të nivelit të lartë të Nvidia-s drejt Kinës për arsye sigurie. Reuters nuk arriti të kontaktojë palët e përfshira për koment.

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