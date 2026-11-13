Trajneri Maran: Të festojmë sot, nga nesër do mendojmë për Bjellorusinë
Trajneri i Kombëtares, Rolando Maran ka komentuar fitoren 2-0 të arritur përballë Finlandës në Ligën e Kombeve, raundi i pestë në Grupin C1.
“Jam i lumtur, si të mos jem! Përveç rezultatit, ishte një festë për të gjithë. Tifozët u argëtuan, u kthyen në shtëpi të lumtur për fitoren. T’i gëzohemi sot kësaj fitoreje, nga nesër do të mendojmë për Bjellorusinë”.
“Me Finlandën nuk ishte e thjeshtë, sepse në fund të pjesës së parë u tërhoqëm dhe nuk bëmë presion. Ne nuk duhet të bëhemi ekip pasiv, sepse kur bëhemi të tillë, të tjerët bëjnë lëvizje. Duhet të kemi presionin e duhur ndaj kundërshtarëve. Lejojmë pak, por nëse e lëshojmë, si në fund, e kemi parë që nuk jemi aty ku duhet. Mendoj se kur e kalojmë këtë, nuk kemi probleme”.
“Mendoj se kemi bërë shumë prekje në zonën kundërshtare, kemi qenë shumë atje. Në tranzicione duhet të jemi shumë më mirë, por kur ke shumë lojtarë… Gjëja e rëndësishme është se ishim në shumë raste, edhe pse nuk kishim shumë gjuajtje, por kishte shumë prekje në një ndeshje të ekuilibruar dhe ndoshta edhe kjo ndikoi shumë”.
“Muçi? Na ka treguar se bën gola të tillë. Jam i bindur se ka në këmbët e tij numra të tillë. I bëra komplimente djemve dhe duhet të rikuperojmë, sepse kemi një betejë tjetër të dielën. Muçi ndjehet i rëndësishëm për këtë ekip, por, siç ndjehen të gjithë”.
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