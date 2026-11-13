Scheifele barazon rekordin e Hawerchuk, Jets shkatërrojnë Stars 8-3 me pesë gola në periodën e dytë
Winnipeg Jets mposhtën Dallas Stars me rezultatin 8-3 në Dallas, të enjten, më 12 nëntor 2026, sipas NHL.com, duke fituar ndeshjen e pestë radhazi, një rekord sezoni për ta. Jets (9-8-3) e kthyen ndeshjen pas një fillimi të vështirë dhe e dominuan plotësisht në periodën e dytë, ku shënuan pesë gola.
Protagonisti i mbrëmjes ishte Mark Scheifele, i cili shënoi dy herë dhe dha një asistim, për tre pikë në total. Asistimi i tij te goli i Kyle Connor në periodën e tretë ishte pika e 929-të në karrierë, me të cilën ai barazoi Dale Hawerchuk në krye të listës historike të Winnipeg për pikët e shënuara. Goli i dytë i Scheifele në këtë ndeshje e afroi atë edhe më shumë me Hawerchuk, duke e lënë vetëm një gol larg tij edhe në listën e golashënuesve më të mirë të klubit. Scheifele e kishte nisur mbrëmjen me 56 pikë kundër Dallas, më shumë se kundër çdo kundërshtari tjetër.
Dallas e nisi ndeshjen më mirë dhe kaloi në avantazh 2-0 në periodën e parë. Arttu Hyry shënoi për 1-0 në minutën 4:19, ndërsa Roope Hintz dyfishoi avantazhin në minutën 18:32. Hintz e mbylli ndeshjen me një gol dhe një asistim. Por përgjigjja e Winnipeg ishte e fuqishme: Dylan Samberg shkurtoi diferencën në 2-1 në minutën 1:11 të periodës së dytë, Scheifele barazoi në 2-2 në minutën 7:03, ndërsa David Perron riktheu Dallas në avantazh 3-2 në minutën 11:14, me golin e tij të parë me Stars.
Atje nisi edhe përmbysja e plotë e Jets. Dawson Mercer barazoi në 3-3 në minutën 13:55, Scheifele shënoi me lojtar më shumë për 4-3 në minutën 18:12, ndërsa Mercer shënoi sërish vetëm 9 sekonda para fundit të periodës së dytë, për 5-3. Ishte ndeshja e dytë radhazi me dy gola për Mercer, i cili u bë një nga heronjtë e fitores. Në periodën e tretë, Connor shënoi për 6-3 vetëm një minutë pas fillimit, Gabriel Vilardi e çoi rezultatin në 7-3 në minutën 15:12, ndërsa Cole Koepke vulosi fitoren 8-3 vetëm 14 sekonda më vonë.
Connor e mbylli ndeshjen me një gol dhe dy asistime, po aq sa Vilardi, ndërsa Samberg shtoi një gol dhe një asistim. Cole Perfetti gjithashtu pati një mbrëmje me disa pikë, me asistimet e tij, ndërsa Koepke shënoi golin e fundit të ndeshjes. Për Dallas, humbja i dha fund një serie prej katër ndeshjesh me pikë (3-0-1), ndërsa Stars mbetën me bilancin 10-6-2. Në portë, Jake Oettinger pësoi gjashtë gola nga 27 gjuajtje dhe u zëvendësua një minutë pas fillimit të periodës së tretë nga Casey DeSmith, i cili pësoi dy gola nga tre gjuajtje.
Ishte hera e parë që nga 10 dhjetori 2024 që Winnipeg shënon tetë gola në një ndeshje, kur kishte fituar 8-1 ndaj Boston. Lajmi i keq për Jets ishte dëmtimi i mbrojtësit Dylan DeMelo, i cili u largua nga ndeshja me një dëmtim në pjesën e poshtme të trupit, ndërsa trajneri Scott Arniel tha se ai do të mungojë javë pas jave. Jets do të luajnë ndeshjen e radhës të shtunën pasdite në Chicago.
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