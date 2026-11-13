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Ukraina

Tre të plagosur dhe 30 të evakuuar pasi mbetjet e një droni rus dëmtuan një objekt mjekësor në Kiev

· 2 min lexim
Zjarrfikës që shuajnë zjarrin në një objekt mjekësor në Kiev

Tre persona u plagosën dhe 30 u evakuuan pasi mbetjet e një droni rus shkaktuan zjarr në një objekt mjekësor në Kiev, gjatë sulmit rus të natës së 13 nëntorit, siç njofton Kyiv Independent.

Një dron i rrëzuar shkaktoi zjarrin në objektin mjekësor në lagjen Shevchenkivskyi të kryeqytetit rreth orës 5 të mëngjesit me orën lokale, duke shkatërruar pjesërisht katin e dytë, sipas Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës. Shtatë persona brenda objektit u desh të shpëtoheshin nga ekipet e emergjencës.

Në të gjithë Ukrainën, disa qytete u goditën nga forcat ruse gjatë natës 12-13 nëntor, gati dy ditë pas përfundimit të bisedimeve trepalëshe të paqes në Abu Dhabi.

Më 12 nëntor, sulmet ruse vranë 10 persona dhe plagosën 40 të tjerë në të gjithë Ukrainën, ndërsa Rusia goditi rrjetet energjetike, magazinat dhe objektet bujqësore në rajonet Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi dhe Zhytomyr.

Prej muajsh forcat ruse kanë shtuar sulmet ndaj Kievit duke shkaktuar ndërprerje masive të energjisë. Rusia ka goditur vazhdimisht Kievin dhe qytete të tjera ukrainase në infrastrukturën energjetike dhe të transportit që nga fillimi i sezonit të ngrohjes.

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