Eshtrat e 4 ushtarëve italianë të rënë në Shqipëri e Libi riatdhesohen pas më shumë se 80 vitesh
Tre prej tyre ranë në frontin shqiptar dhe i katërti në Libi gjatë luftërave botërore; pas ceremonisë së dorëzimit në Bari, eshtrat do të prehen në varrezat e qyteteve të tyre të lindjes.
Katër ushtarë italianë që ranë në frontet e Shqipërisë dhe të Libisë gjatë Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore po kthehen në shtëpi pas më shumë se 80 vitesh, siç njofton Shqiptarja.com. Tre prej tyre ranë në frontin shqiptar dhe i katërti në Libi, ndërsa eshtrat e tyre do të prehen në varrezat e qyteteve të tyre të lindjes, duke mbyllur pas më shumë se tetë dekadash një pritje të gjatë për familjet e tyre.
Të premten e kaluar, në Bari, në Memorialin e Dëshmorëve të Rënë Përtej Detit, u zhvillua ceremonia e dorëzimit të eshtrave familjeve të tyre. Familjet kishin kërkuar që të afërmit e tyre të prehen në vendlindje, ndërsa operacionet u koordinuan nga Zyra e Mbrojtjes së Kulturës dhe Kujtesës e Mbrojtjes italiane.
Guido Paraboni, nëntetar i Regjimentit të Grenadierëve të Sardenjës, lindi në Pioltello, pranë Milanos, më 5 shkurt 1917 dhe u vra në Radat të Dropullit, në Shqipëri, më 2 dhjetor 1940, në moshën 23 vjeç. Eshtrat e tij, të riatdhesuara majin e kaluar, do të varrosen në varrezat komunale të Pioltellos.
Luca Bich, kapral i trupave alpine, lindi në Valtournenche, në Valle d’Aosta, më 21 qershor 1916 dhe ra në frontin shqiptar më 23 janar 1941, në moshën 24 vjeç. Ai do të varroset në Aosta.
Luigi Iovane, i lindur në Angri (Salerno) më 11 gusht 1881, vdiq në Shqipëri më 14 dhjetor 1918, pak javë pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore — gati 108 vjet më parë — dhe eshtrat e tij kthehen në Angri. Angelo Vassallo, këmbësor i lindur në Stella Cilento (Salerno) më 16 shtator 1911, u vra në Barce, në Libi, më 2 shkurt 1941, në moshën 29 vjeç, dhe edhe ai do të prehet në vendlindjen e tij.
Të katër ushtarëve do t’u jepen nderimet e përcaktuara ushtarake. Kthimi i tyre në shtëpi, pas më shumë se 80 vitesh, është një akt kujtese për ata që ranë larg vendit të tyre dhe një ngushëllim i vonuar, por i rëndësishëm, për familjet që i pritën për dekada.
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