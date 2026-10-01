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Maqedonia e Veriut

Eurofarm Pelisteri mposhtet 24:31 nga Logroño La Rioja në raundin e parë të Ligës Europiane të EHF-së

Humbje e paplanifikuar në Bitola për hendbollistët e Eurofarm Pelisterit në hapjen e Ligës Europiane: portieri spanjoll Joan Ledo bëri 20 pritje në fitoren 24:31 të Logroños.

· 2 min lexim

Hendbollistët e Eurofarm Pelisterit pësuan një humbje të paplanifikuar në shtëpi në raundin e parë të Ligës Europiane të EHF-së, duke u mposhtur 24:31 nga ekipi spanjoll Logroño La Rioja në Bitolë, siç njofton Bitola News.

Mysafirët e hapën ndeshjen me një seri 0:5 dhe deri në pushimin e pjesës së parë e thelluan epërsinë në 8:16. Problemi më i madh i Pelisterit ishte realizimi i dobët: vetëm 8 gola nga 23 tentativa në pjesën e parë, krahasuar me 16 nga 23 të spanjollëve.

Në pjesën e dytë epërsia e Logroños mbeti e qëndrueshme, 8–9 gola. Samoil Ristevski ngushtoi në 16:24 në minutën e 42-të dhe 17:25 në të 45-ën, por mysafirët arritën edhe një epërsi dyshifrore (17:27). Një seri 4:1 në fund e çoi rezultatin në 21:29 në minutën e 53-të, megjithatë kthesa nuk ndodhi.

Të dyja ekipet humbën lojtarë kyç në mbrojtje: Nik Henigmanin e Pelisterit, i cili mori karton blu, dhe Ivan Popovićin e La Riohas, i cili u përjashtua tri herë (karton i kuq). Heroi i ndeshjes ishte portieri mysafir Joan Ledo me 20 pritje nga 45 goditje, plus tre gola “nga porta në portë” në momentet kur Pelisteri luajti 7:6.

Për Pelisterin, Risteski dhe Petar Atanasijević shënuan nga katër gola, ndërsa Kajaldzieski shtoi tre. Shënuesi më i mirë i La Riohas ishte Álvaro Martínez me gjashtë gola. Në raundin e ardhshëm të Ligës Europiane, më 6 tetor, Eurofarm Pelisteri do të udhëtojë në Gdańsk të Polonisë. Para ndeshjes, në platonë para sallës sportive ishte organizuar një “fan zone” për 41-vjetorin e “Čkembari”, tifozëve të Pelisterit.

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