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Serbia

Ushtria e Serbisë feston ditën e njësive artileri-raketore për mbrojtjen kundërajrore dhe të Institutit teknik “Çaçak”

Ceremonitë solemne u mbajtën në komandën e Forcës Ajrore në Zemun dhe në kazermën "Banjica" në Beograd; drejtuesit ushtarakë theksuan vazhdimin e pajisjes me sisteme moderne.

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Sistemet raketore 2K12 Kub dhe S-125 Neva të Brigadës së 250-të raketore për mbrojtjen kundërajrore të Ushtrisë së Serbisë
Sistemet raketore 2K12 Kub dhe S-125 Neva të Brigadës së 250-të raketore për mbrojtjen kundërajrore të Ushtrisë së Serbisë. Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Në Ushtrinë e Serbisë është festuar Dita e njësive artileri-raketore për mbrojtjen kundërajrore, si dhe Dita e Institutit Teknik të Riparimit “Çaçak”, siç njofton Telegraf.rs duke cituar Ministrinë e Mbrojtjes së Serbisë.

Me këtë rast, në Komandën e Forcës Ajrore dhe Mbrojtjes Kundërajrore në Zemun u mbajt një mbledhje solemne, ndërsa ceremonia qendrore u zhvillua në kazermën “Banjica” në Beograd. Aty u zhvillua defilimi solemn i njësive të Brigadës së 250-të raketore për mbrojtjen kundërajrore, u vendosën kurora në monumentet në Zemun dhe në kazermën e Banjicës, ndërsa individëve më të dalluar iu dorëzuan çmime dhe mirënjohje. Ceremonive iu bashkua komandanti i Forcës Ajrore dhe Mbrojtjes Kundërajrore, gjeneralmajor Brane Krnjajić.

Dita e këtij lloji armësh shënohet në kujtim të 30 shtatorit 1915, kur ushtari Radoje Raka Ljutovac rrëzoi një avion armik me një top fushor të modifikuar — një ngjarje që në historiografinë ushtarake serbe konsiderohet si fillimi i mbrojtjes kundërajrore.

Ndërkohë, sipas agjencisë serbe Tanjug, me rastin e Ditës së Institutit “Çaçak” u mbajt ceremoni ushtarake ku morën pjesë komandanti i Forcave Tokësore, gjeneralmajor Zoran Nasković, dhe shefi i Drejtorisë së Logjistikës së Shtabit të Përgjithshëm, gjeneralmajor Saša Petrović. Aty u përmblodhën rezultatet e punës së vitit dhe u vlerësuan punonjësit më të mirë; drejtuesit ushtarakë theksuan se gjatë vitit të fundit Instituti ka përmirësuar kushtet për prodhim e riparim dhe ka kontribuar ndjeshëm në modernizimin e armatimit dhe në forcimin e kapaciteteve operative të Forcave Tokësore dhe të gjithë Ushtrisë së Serbisë.

Instituti e feston ditën e vet në kujtim të 30 shtatorit 1925, kur u mor vendimi për dhënien e tokës komunale për ngritjen e Institutit Inxhiniero-Teknik në Çaçak.

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