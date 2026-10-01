Nikoloski nga Brukseli: Investimet në infrastrukturë dhe rritja ekonomike të njohura dhe të konfirmuara nga BE-ja
Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikoloski, në vizitë dy-ditore pune në Bruksel: takime me Komisionin Europian, Samit për korridoret e transportit dhe seanca kryesore e "Friends of Europe", pak ditë para vizitës së Ursula von der Leyen në Shkup.
Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikoloski, ndodhet në një vizitë dy-ditore pune në Bruksel, ku zhvillon takime zyrtare të organizuara nga Komisioni Europian. Sipas Puls24, në bisedime u diskutuan çështjet aktuale ekonomike dhe politike, zbatimi i projekteve të infrastrukturës, Plani i Rritjes, si dhe procesi i integrimit dhe zgjerimit të BE-së.
“Këto dy ditë jam në vizitë në Bruksel, në takime me përfaqësues të Komisionit Europian, ku do të diskutojmë për politikat aktuale ekonomike e infrastrukturore në vend, si dhe për procesin e integrimit dhe zgjerimit të BE-së dhe sigurisht për Planin e Rritjes, ku Maqedonia shënon rezultate të mëdha, ku Maqedonia është lider në rajon”, deklaroi Nikoloski nga kryeqyteti belg.
Nikoloski është i ftuar nga organizata “Friends of Europe” në seancën kryesore, në të cilën marrin pjesë rreth 200 udhëheqës europianë, pesë komisionerë, më shumë se 20 eurodeputetë, kryeministra, zëvendëskryeministra, ministra dhe përfaqësues të biznesit, të cilët bisedojnë për të ardhmen e Europës. Në këtë seancë, siç njofton Puls24, do të diskutohet edhe procesi i zgjerimit, së bashku me zëvendëskryeministrat e Ukrainës dhe Moldavisë dhe përfaqësues të rajonit.
Të enjten, zëvendëskryeministri do të flasë në Samitin për korridoret e transportit me përfaqësues të lartë të BE-së dhe të institucioneve financiare europiane, përfshirë drejtorin e përgjithshëm të Bankës Europiane të Investimeve, Robert de Groot. BEI-ja investon shumë në Maqedoninë e Veriut dhe ka dhënë një grant prej 150 milionë eurosh për hekurudhën e Korridorit 8 drejt Bullgarisë. Sipas Puls24, kjo vizitë është hyrje në vizitën e presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, në Shkup, të premten, më 2 tetor.
Nikoloski shprehu shpresën se vendet anëtare të BE-së e kuptojnë se nuk duhet të bllokojnë vendet kandidate, dhe se do të ketë “urtësi” nga Bullgaria, në mënyrë që të mund të nisin negociatat e anëtarësimit.
“Këto janë momente të rralla ku jepet mundësia të komunikohet drejtpërdrejt, formalisht dhe joformalisht, me ata që marrin vendimet në BE, dhe prandaj të gjithë do të vazhdojmë të luftojmë për Maqedoninë”, theksoi ai.
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