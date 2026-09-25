Demokratët kritikojnë samitin e Trump me Xi-në: pompë shumë, substancë pak
Demokratët e Senatit amerikan kanë kritikuar ashpër samitin e Presidentit Donald Trump me udhëheqësin kinez Xi Jinping, duke akuzuar administratën se i dha përparësi ceremonisë mbi substancën në çështjet që i ndajnë dy fuqitë: inteligjenca artificiale, tregtia, mineralet kritike dhe shitja e armëve për Tajvanin.
Trump e priti Xi-në në Shtëpinë e Bardhë për një samit shtetëror të mbushur me nderime diplomatike, por — sipas demokratëve — bisedimet me dyer të mbyllura nuk sollën asnjë arritje të rëndësishme në çështjet kyçe që i ndajnë Uashingtonin dhe Pekinin.
Në një deklaratë të nënshkruar nga të paktën 19 nga 47 anëtarët e grupit parlamentar demokrat dhe parë nga Reuters, demokratët i kërkuan Trump-it t’i dërgojë menjëherë Tajvanit ndihmën ushtarake prej më shumë se 15 miliardë dollarësh — 1.3 miliardë dollarë fonde dhe një paketë shitjeje armësh prej 14 miliardë dollarësh të miratuara nga Kongresi — si dhe të ngrejë fort çështjen e të drejtave të njeriut dhe lirimin e amerikanëve të ndaluar padrejtësisht në Kinë.
Edhe disa republikanë i kanë bërë thirrje presidentit të lirojë fondet për Tajvanin, duke e bërë çështjen një nga të paktat ku kritika vjen nga të dyja palët e spektrit politik.
Demokratët kritikuan gjithashtu lehtësimin e kufizimeve për shitjen e çipave të avancuar Kinës dhe zgjatjen e armëpushimit tarifor SHBA–Kinë, e cila — sipas tyre — nuk i adreson problemet e thella të zinxhirit të furnizimit, përfshirë kontrollin e Kinës mbi rafinimin global të tokave të rralla.
“Do të konkurojmë me sukses kundër Kinës vetëm përmes investimeve të vazhdueshme në forcat tona, koordinimit të ngushtë me aleatët dhe mbrojtjes së palëkundur të vlerave tona demokratike,” thuhet në deklaratën e demokratëve.
Përgjigja e demokratëve tregon se si mund ta trajtojnë ata Pekinin nëse fitojnë një ose të dy dhomat e Kongresit në zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit. Sondazhet tregojnë se republikanët e Trump-it do ta kenë të vështirë të ruajnë shumicat e ngushta, teksa miratimi i presidentit bie.
Burimi: Reuters
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