Një video qesharake me Scottie Barnes që tall raportimin live për kontratën e Kawhi Leonard
Siç raporton Bleacher Report, Leathong po bënte një raport në terren mbi shkëmbimin dhe më pas njoftimin për zgjatjen dyvjeçare, 115 milionë dollarë, të kontratës së Kawhi Leonard. Në Toronto ka shumë pritshmëri për rikthimin e Leonard, i cili pritet të luajë së bashku me Barnes dhe bërthamën e re të ekipit.
Gjatë transmetimit, Barnes vazhdoi drekën dhe në disa momente dukej sikur po tallte raportimin e drejtpërdrejtë, duke i dhënë situatës një ton të lehtë qesharak që tërhoqi vëmendjen e shikuesve.
Pamjet e këtij momenti pasqyruan një anë më të relaksuar të ambientit pas lajmit për kontratën, dhe kjo u përmend edhe në raportimin e mëtejshëm të Bleacher Report.
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