Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 13 Nëntor 2026
S&P 500 7,535 ▼0.75%
DOW 52,217 ▼0.15%
NASDAQ 25,048 ▼1.26%
NAFTA 88.55 ▼0.21%
ARI 3,894 ▲0.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
₿ CRYPTO
BTC $68,900 ▼ -4.2% ETH $1,937 ▼ -3.98% XRP $1.0204 ▼ -1.06% SOL $79.9600 ▼ -2.15%
S&P 500 7,535 ▼0.75 % DOW 52,217 ▼0.15 % NASDAQ 25,048 ▼1.26 % NAFTA 88.55 ▼0.21 % ARI 3,894 ▲0.23 % S&P 500 7,535 ▼0.75 % DOW 52,217 ▼0.15 % NASDAQ 25,048 ▼1.26 % NAFTA 88.55 ▼0.21 % ARI 3,894 ▲0.23 %
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
13 Nën 2026
Breaking
Fejzić i përgjigjet Krapovićit për datën e Ditës së Ushtrisë: shteti nuk është lodër Katër vite nga dorëheqja e gjyqtarëve dhe prokurorëve serbë në veri të Kosovës, vendet e tyre ende vakante Parlamenti grek dështon sërish për kreun e Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave, rrezikohet afati kushtetues Berisha akuza nga Kukësi: Rama kërkon ta kthejë Shqipërinë në çiflig të drogës dhe mafies, po dëbon shqiptarët! Marlins interesohen për Patrick Sandovalin për rotacionin
Menu
Opinion

Fantazma e kandidatëve të protestës

· 3 min lexim

Nga Ylli Pata

Me dështimin e objektivit të djegies së Tiranës, dy komponentët kryesorë politikë të opozitës; PD-ja e Berishës dhe Lëvizja e Bashkë e Arlind Qorit po vijojnë të thërrasin protesta periodike, kryesisht fundjavave, në një garë frenetike për ta kthyer protestën në një aksion politik permanent. i cili synon që të jetë një motor politik për zgjedhjet vendore, ku gjithnjë e më shumë po tentohet të përdoret koncepti i “kandidatit të protestës”, si një zgjidhje që të shitet natyrshëm si logjika e masës, e njerëzve që kanë qenë apo dalin në shesh që prej qershorit.

Në fakt e gjitha është një iluzion, një koncept që nuk mbështetet realisht në analizën e ngjarjeve, të protestës vetë, vijimësisë së saj, degradimin në zjarr e dhunë, e më pas në këtë protestim me rotacion sipas një kalendari të ardhjeve nga Europa, Kosova apo Maqedonia e Veriut, në varësi të fondeve që alokohen aty këtu.

Një gjë që tashmë mund të thuhet qartësisht është se Revolucioni i Flamingove nuk ka prodhuar një lëvizje politike, nuk ka sjellë një frymë kohezionale që të sjellë një pamflet politik si një zë i përgjithshëm.

Protesta apo i ashtuquajtur revolucion i flamingove, nuk lindi si një organizim i brendshëm, por si një operacion i jashtëm më shumë marketing që u përkrah nga lobet radikale të demokratëve amerikanë dhe e majta europiane, Islami politik, i sponsorizuar qartësisht nga ato organizata që kanë lidhje direkte me Vëllazërinë Muslimane.

Vendimi i Gjykatës Egjiptiane për të sanksionuar ndërmjet të tjerave 3 shoqata: një në Tiranë, një në Prishtinë e një në Shkup, të cilët janë të lidhura me politikën e kanë qenë aktive në revolucionin e flamingove, është një tjetër fakt shtesë e kësaj panorame.

Revolucioni apo protesta, ta quajmë si të duash, natyrisht që nuk mund të zhvillohej pa aktorë vendas, pa pjesëmarrës dhe grupe që do të dilnin të merrnin përsipër autorësinë e saj.

Por këto aktorë, nuk e patën asnjë ditë pavarësinë që të artikulohen politikisht, të promovohen politikisht, të ofrohen si një zgjidhje politike, si alternative e një ndryshimi politik.

Ata kishin leje vetëm për një gjë; të rrëzojmë Edi Ramën, kaq. Ku detajet dhe udhëzimet e këtij operacioni u vinte si template i gatshëm sipas fazave të revolucionin që gatuhej diku tjetër, në disa qendra sipas interesave të caktuara. E ku shpërndahej edhe propaganda hibride në rrjete sociale sipas një logjike po të shpërndarë; diku sulmohej Jaredi e Ivanka, diku Izraeli, diku përmendej revolucioni, po jo ndryshimi, jo logjika e një proteste që mund të kthehet në një Agora, një Kuvend politik sindërtimi.

Pasi operacioni ishte diçka tjetër; një deus ex machina me qëllim rrëzimi e jo ndërtimi. Mos arritja e këtij objektivi, ka sjellë pikëpyetjet, apo mundësitë e aktivizimit të skenareve rezervë, të cilët, dukshëm ose kanë qenë të munguar ose janë improvizuar.

Ndaj është krejt absurd kërkimi i një përfaqësie politike të protestës për zgjedhje lokale. Sepse nuk ka pasur një përfaqësi reale politike, ndaj emrat apo kandidatët nuk janë veçse fantazma, që vijnë nga një agjendë që synonte pikërisht një operacion tantazëm.

Shkrime nga Ylli Patatë gjitha shkrimet e autorit në Opinion →

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu