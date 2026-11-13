Falcons shpërblejnë Henderson me zgjatje dyvjeçare prej 20 milionë dollarësh dhe mbajnë edhe Thomas deri në 2029
Atlanta Falcons njoftuan të premten në mëngjes, më 13 nëntor, se kanë nënshkruar cornerback-un C.J. Henderson me një zgjatje dyvjeçare të kontratës. Sipas Falcons Wire, marrëveshja është dy vjet për 20 milionë dollarë, me 11 milionë dollarë të garantuara, sipas insider-ëve të NFL-së Ian Rapoport dhe Mike Garafolo.
Henderson, një ish-zgjedhje e top-10 në draft, u zgjodh i nënti në përgjithësi nga Jacksonville Jaguars në vitin 2020. Ai e pati të vështirë në fillim të karrierës, por tani ka gjetur shtëpinë e tij në Atlanta. Ai sapo u emërua zyrtarisht cornerback-u numër dy i Falcons në depth chart-in e javës së 10-të, përpara ndeshjes së kësaj të diele kundër Kansas City Chiefs, pasi e ka lënë pas veteranin Mike Hughes në krahun e jashtëm.
Këtë sezon Henderson ka regjistruar 41 tackle (32 solo), nëntë pasime të mbrojtura dhe një fumble të detyruar, statistika që e ndihmuan të fitonte rolin e ri dhe shpërblimin e ri.
Falcons nuk u ndalën te Henderson. Skuadra zgjati të premten në mëngjes edhe defensive end-in / edge rusher-in Cameron Thomas. Insider-i Adam Schefter raporton se Thomas firmosi një zgjatje trevjeçare me vlerë deri në 33 milionë dollarë, që e lidh atë me Atlantën deri në sezonin 2029. Sipas Schefter, marrëveshja u arrit të enjten në mbrëmje, me CEO-n e Equity Sports Chris Cabott, menaxherin e përgjithshëm të Falcons Ian Cunningham dhe nënkryetarin e lartë Bryce Johnston që e përmbyllën marrëveshjen.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.