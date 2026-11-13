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13 Nën 2026
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MLB

Mariners kërkojnë përforcim në anën e majtë të infield, Sloan shpallet i paprekshëm

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Mariners kërkojnë përforcim në anën e majtë të infield, Sloan shpallet i paprekshëm

Seattle Mariners janë në kërkim të një përforcimi në anën e majtë të infield. Siç përcjell MLB Trade Rumors, duke u bazuar te Adam Jude i Seattle Times, fleksibiliteti i infielderit Colt Emerson do të thotë se përforcimi mund të jetë një shortstop ose një third baseman. Presidenti i operacioneve të bejsbollit, Jerry Dipoto, tha se klubi e vlerëson faktin që Emerson është mjaftueshëm i gjithanshëm për të qenë, në çdo ditë të caktuar, third basemani më i mirë i tyre, se për momentin Emerson është shortstop i tyre në hyrje të sezonit, por nuk duan t’i kufizojnë objektivat vetëm te një third baseman.

Veterani J.P. Crawford mori shumicën e paraqitjeve si shortstop sezonin e kaluar dhe tani është free agent. Klubi preferon ta përdorë Brendan Donovan në një rol më të gjithanshëm, në vend të third basemanit të përditshëm — Donovan ishte -4 Defensive Runs Saved në third base. Si ekip, Seattle u rendit i fundit në OPS në hot corner. Emerson ishte një mbrojtës neutral si shortstop dhe pak negativ në third base. Dipoto sugjeroi se një shkëmbim ishte rruga më e mundshme për një përmirësim, ndërsa përmirësimi i mbrojtjes në anën e majtë të infield është gjithashtu një prioritet.

Lojtarët që drejtuesit e Mariners i kanë “diskutuar brenda klubit ose kanë pyetur për ta” përfshijnë: shortstopin e Marlins, Otto Lopez, infielderët e Orioles, Gunnar Henderson dhe Jordan Westburg, shortstopin e Reds, Elly De La Cruz, shortstopin e Angels, Zach Neto, shortstopin e Astros, Jeremy Peña, utilitymanin e Giants, Casey Schmitt, dhe infielderin e Athletics, Zack Gelof.

Lopez, Henderson dhe De La Cruz janë mundësi të largëta, të cilët tashmë janë refuzuar ose minimizuar nga organizatat e tyre. Marrëveshjet për Neto dhe Peña janë të vështira, sepse të dy janë në AL West — marrëveshjet brenda divizionit zakonisht janë të papranueshme për pronarin e Astros, Jim Crane. Westburg dhe Schmitt duken opsionet më të arsyeshme: Westburg humbi të gjithë sezonin 2026 për shkak të lëndimeve të oblique dhe bërrylit dhe ka -7 Defensive Runs Saved në karrierë në third base; Schmitt pati një sezon shpërthyes, por humbi dy muajt e fundit pas një lëndimi të rëndë në gju dhe pritet të jetë gati për vitin 2027; Giants kanë nevojë për ndihmë në rotacion.

George Kirby dhe Emerson Hancock janë përmendur si krahët më të mundshëm për t’u shkëmbyer nga rotacioni i Mariners. Një hedhës që nuk do të lëvizë është perspektiva kryesore Ryan Sloan, i parë si i paprekshëm; menaxheri i përgjithshëm Justin Hollander tha se “nuk do të parashikonte që Ryan Sloan të shkëmbehej”. Sloan, një zgjedhje e raundit të dytë në vitin 2024, regjistroi një ERA 3.73 në 22 starte në Double-A në vitin 2026, me një normë strikeout prej 30.9% dhe një normë walk prej 3.9%.

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