Marlins interesohen për Patrick Sandovalin për rotacionin
MLB Trade Rumors raporton, përmes Kevin Barral të Fish On First, se Miami Marlins kanë treguar interes për hedhësin e lirë me dorën e majtë Patrick Sandoval, ndërsa klubi kërkon përforcime për rotacionin e tij.
Rotacioni i Miamit ka vetëm tre vende të sigurta: Sandy Alcantara, Eury Pérez dhe Max Meyer. Dy vendet e fundit aktualisht mbushen nga hedhësit e dyfishtë Janson Junk, Ryan Gusto dhe Tyler Phillips. Perspektivat kryesore Thomas White dhe Robby Snelling janë praktikisht gati për paraqitje në ligën e madhe sapo të shërohen — Snelling iu nënshtrua një operacioni në ligamentin ulnar kolateral (UCL) majin e kaluar, ndërsa sezoni i White përfundoi në qershor pas një ndrydhjeje të kapsulës në shpatullën e majtë. Meyer dhe Pérez gjithashtu humbën kohë për shkak të dëmtimeve në vitin 2026, kështu që shtimi i përforcimeve është një objektiv i natyrshëm për Miamin.
Sandoval, 30 vjeç, vjen nga sezoni i parë pas operacionit Tommy John, një sezon i dobët: 15 ndeshje (13 si titullar), 70 1/3 inning, ERA 5.12, një normë strikeout prej 22.7%, një normë ecjesh prej 10% dhe një normë topash në tokë prej 37.8%.
Ka megjithatë arsye për optimizëm: topi i tij i shpejtë me katër qepje arriti mesatarisht 93.4 mph në kthimin e tij, pak më shumë se nivelet e karrierës; kundërshtarët goditën mesatarisht vetëm 87.5 mph kundër tij, me vetëm 34.5% goditje të forta; dhe pjesa më e madhe e vështirësive të tij erdhi nga një mesatare e jashtëzakonshme prej .382 për topat në lojë (BABIP), ndërsa tregues si SIERA (4.29) dhe FIP (3.77) sugjerojnë se ai hodhi më mirë sesa tregon ERA. Nga viti 2021 deri në vitin 2023 me Angels, ai regjistroi ERA 3.53 në 380 1/3 inning. Ai nuk ka gjasa të kërkojë më shumë se një kontratë një- ose dyvjeçare.
Miami ka nënshkruar vetëm tre titullarë të lirë me kontrata të ligës së madhe që kur Bruce Sherman bleu ekipin në vitin 2017: Chris Paddack (4 milionë dollarë), Cal Quantrill (3.5 milionë dollarë) dhe Johnny Cueto (8.5 milionë dollarë), të gjitha kontrata njëvjeçare; Sandoval ka të ngjarë të fitojë më shumë se Cueto. Alcantara është aktualisht i vetmi lojtar i Marlins me një kontratë të garantuar për vitin 2027, dhe Miami e mbylli sezonin me një listë pagash prej 83 milionë dollarësh, e dyta më e ulëta në Major League Baseball.
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