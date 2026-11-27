Fermerët zbresin me traktorë në Bruksel kundër shkurtimeve të subvencioneve të BE-së
Rreth 200 përfaqësues të sindikatave evropiane të fermerëve marshuan të enjten në Bruksel kundër shkurtimeve të propozuara të Politikës së Përbashkët Bujqësore (CAP) të Bashkimit Evropian, siç njofton Euronews. Protesta përkoi me samitin e liderëve të bllokut për buxhetin e ardhshëm afatgjatë.
Një kolonë traktorësh hyri në lagjen evropiane të Brukselit dhe protestuesit marshuan pranë Parlamentit Evropian me pankarta që kërkonin mbrojtjen e financimit bujqësor; në një prej makinave lexohej pankarta “Bujqësia në shitje, 0 euro”.
Sindikatat paralajmërojnë se subvencionet mund të bien me 20 për qind sipas buxhetit të ardhshëm afatgjatë të BE-së, duke e shtrënguar edhe më shumë jetesën në zonat rurale. Lucas Bierlaire, nga Federata e Fermerëve të Valonisë, paralajmëroi se shumë kultivues tashmë mezi sigurojnë një jetesë të dinjitoze.
Marshimi përkoi me samitin dyditor ku liderët e BE-së janë të përçarë për buxhetin 2028–2034; plani i shpenzimeve prej 2 trilionë eurosh i propozuar nga Komisioni Evropian do ta gërryente në terma realë mbështetjen për bujqësinë. Arnaud Rousseau, kreu i FNSEA-së, sindikatës më të madhe të fermerëve në Francë, i kërkoi Brukselit të tregojë ambicie më të madhe për bujqësinë evropiane, përpara samitit vijues në mesin e dhjetorit që synon të mbyllë një marrëveshje para fundit të vitit.
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