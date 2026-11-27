Ndërprerje e madhe e energjisë në Krimenë e pushtuar, Sevastopoli mbetet pa energji dhe transporti publik ndërpritet
Një ndërprerje e madhe e energjisë elektrike goditi të enjten, më 26 nëntor, Krimenë e pushtuar nga Rusia, duke lënë pa energji qytetin e Sevastopolit dhe duke ndërprerë transportin publik në disa qytete të gadishullit, siç njofton Kyiv Independent.
Sipas kompanisë Sevastopolenergo, shkaku i ndërprerjes ishte një incident në objekte energjetike jashtë rajonit. Autoritetet e instaluar nga Moska në gadishull njoftuan kufizime të energjisë, ndërsa qarkullimi i transportit publik u ndërpre në disa qytete.
Kufizimet e energjisë në gadishull kanë nisur që nga 25 nëntori dhe, sipas njoftimeve, mund të zgjasin deri në 10 ditë, duke e lënë Krimenë përballë një periudhe të gjatë mungesash.
Ndërprerjet vijnë pas goditjeve ndaj Urës së Krimesë më 17 dhe 19 nëntor, si dhe pas mungesave të karburantit që kanë prekur gadishullin në javët e fundit.
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