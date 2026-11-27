Deputeti i PD: Marrim 3 milionë euro në vit dietat, të ulim shpenzimet dhe pagesat nga Kuvendi
Deputeti i Partisë Demokratike, Bujar Leskaj, ka propozuar uljen e shpenzimeve për deputetët e Kuvendit, duke kërkuar që kursimi i fondeve publike të nisë nga vetë parlamentarët.
Gjatë fjalës së tij në Kuvend në diskutimin e buxhetit 2027, Leskaj deklaroi se deputetët përfitojnë rreth 3 milionë euro në vit nga dietat, një shpenzim që ai e cilësoi të pakuptimtë.
“Ta nisim nga vetja. Ne marrim 3 milionë euro në vit nga dietat. Ky është shpenzim i pakuptimtë”, u shpreh deputeti demokrat.
Sipas shifrave të paraqitura prej tij, vetëm gjatë vitit 2025, deputetët kanë përfituar 250 milionë lekë nga dietat e brendshme. Ai shtoi se deputet marrin ende dieta të konsiderueshme dhe per shërbimet teleonike. Prozimi i deputetit demkrat u rrëzua me 75 vota kundër.
Leskaj përmendi gjithashtu shpenzimet telefonike të deputetëve, në kuadër të propozimit të tij për reduktimin e kostove të Kuvendit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.