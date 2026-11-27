Pronarët e MLS-së bien dakord për formatin e ri të playoff-it: 16 ekipe dhe seri vajtje-ardhje nga 2027-28
Pronarët e klubeve të Major League Soccer kanë rënë dakord për një format të ri të playoff-it, i cili do të hyjë në fuqi nga sezoni 2027-28, sipas një burimi me njohuri për planet e ligës, që ia konfirmoi ESPN-së. The Athletic e raportoi i pari marrëveshjen, ndërsa njoftimi zyrtar i MLS-së pritet më 3 dhjetor — pra, deri atëherë flasim për një marrëveshje të raportuar, jo ende për një njoftim zyrtar të ligës.
Sipas formatit të ri, në playoff do të kualifikohen 16 ekipe, tetë nga secila konferencë, nga 18 që kualifikohen sot. Formati u miratua në mbledhjen e Bordit të Guvernatorëve të MLS-së në Miami më 12 nëntor, raporton Reuters/Field Level Media.
Dy raundet e para të playoff-it do të luhen në seri vajtje-ardhje, me dy ndeshje, ku fituesi përcaktohet nga golat e përgjithshëm të të dyja ndeshjeve. Nëse pas të dyja ndeshjeve rezultati është i barabartë, fituesi do të vendoset me shtesë dhe penallti — jo me golat në fushë kundërshtare dhe as me renditjen, edhe pse burimi i ESPN-së vëren se kjo qasje ndaj barazimit mund të ndryshojë ende.
Pas këtyre dy raundeve, finalet e konferencave dhe finalja e MLS Cup do të luhen me një ndeshje të vetme eliminatore, dhe do të organizohen nga ekipi me më shumë pikë në sezonin e rregullt.
Formati i ri do të ketë gjithsej 27 ndeshje playoff-i, krahasuar me 25 deri në 33 ndeshje në formatin aktual. Çdo ekip i kualifikuar do të ketë të garantuar të paktën një ndeshje playoff-i në shtëpi, ndërsa raundi aktual Wild Card hiqet plotësisht.
Pronarët hodhën poshtë edhe një alternativë më të ndërlikuar: një format me 20 ekipe dhe eliminim të dyfishtë me nivele, i frymëzuar nga futbolli australian (Australian Rules Football), i cili u konsiderua tepër i komplikuar.
Ndryshimi vjen së bashku me kalimin e ligës në një kalendar verë-pranverë, në përputhje me Evropën. Para kësaj, në vitin 2027 do të luhet një sezon i shkurtër, i ashtuquajturi «sprint season»: një sezon i rregullt me 14 ndeshje në gjysmën e parë të vitit 2027, i ndjekur nga playoff me 16 ekipe me eliminim të drejtpërdrejtë në maj, ndërsa finalja e MLS Cup do të luhet në fundjavën e Memorial Day. Formati i ri do të zbatohet nga korriku i vitit 2027.
Burimi i ESPN-së shton gjithashtu se në sezonin e rregullt 2027-28 ekipet do të ndahen në pesë divizione, duke luajtur dy herë kundër rivalëve të divizionit dhe një herë kundër çdo ekipi tjetër, për gjithsej 34 ndeshje. Kualifikimi në playoff do të vendoset pjesërisht nga renditja në divizion dhe pjesërisht nga tabela e përgjithshme e ligës — detajet përfundimtare ende duhet të miratohen — ndërsa pesë ndeshjet e fundit të sezonit do të luhen kundër rivalëve të divizionit.
Për krahasim, formati aktual përfshin 18 ekipe, një raund Wild Card, një raund të parë me serinë më të mirë nga tri ndeshje, dhe më pas ndeshje me eliminim të drejtpërdrejtë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.