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Festivali i Filmit në Denver zbulon programin: ‘I Play Rocky’ hap edicionin e 49-të

Edicioni i 49-të i Festivalit të Filmit në Denver mbahet 22 tetor – 1 nëntor 2026 me 129 filma; filmi i hapjes do të jetë "I Play Rocky" i Peter Farrelly, ndërsa nata e mbylljes i takon "Paper Tiger" të James Gray.

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Festivali i Filmit në Denver (Denver Film Festival) ka zbuluar programin e edicionit të 49-të, i cili do të mbahet nga 22 tetori deri më 1 nëntor 2026, plot 11 ditë në zemër të Kolorados. Programi i këtij viti përfshin 129 filma artistikë, dokumentarë dhe të shkurtër, të shpërndarë në sallat Sie FilmCenter, Ellie Caulkins Opera House, MCA Denver at the Holiday Theater dhe Denver Museum of Nature & Science.

Filmi i hapjes do të jetë “I Play Rocky” i Peter Farrelly — historia e një Sylvester Stallone të ri, të interpretuar nga Anthony Ippolito, me pjesëmarrjen e skenaristit Peter Gamble — me shfaqje në Ellie Caulkins Opera House. Nata e mbylljes i takon “Paper Tiger” të James Gray, me Adam Driver, Scarlett Johansson dhe Miles Teller, në MCA Denver at the Holiday Theater. Si filma qendrorë (centerpiece) janë zgjedhur “Ink” i Danny Boyle, me Jack O’Connell, Guy Pearce dhe Claire Foy, si dhe “Behemoth!” i Tony Gilroy, me Pedro Pascal në rolin e një violonçelisti të talentuar, siç njofton The Hollywood Reporter.

Ndër të nderuarit e këtij edicioni janë Carrie Coon, që merr çmimin Excellence in Acting për “The Liberation”, John Cho (Outlaw Award për “Your Mother Your Mother Your Mother”), Liz Sargent (Breakthrough Director për “Take Me Home”), Fred Hechinger (Rising Star për “A Long Winter”), Benedetta Porcaroli (Maglione Italian Film Award për “The Kidnapping of Arabella”), David Acord (Excellence in Sound Design për “Behemoth!”) dhe Michael Gitlin, fitues i çmimit Stan Brakhage Award, i cili do të nderohet me një retrospektivë të veçantë.

Edicioni i 49-të pritet të tërheqë cinefilë dhe profesionistë nga e gjithë bota në Denver, duke konfirmuar rolin e festivalit si një prej ngjarjeve më të rëndësishme të vjeshtës kinematografike.

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