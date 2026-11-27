“Tërbohet” deti në Kunë të Shëngjinit, dallgët përmbytin shëtitoren dhe rrugën
Deti i trazuar në zonën e Kunës në Shëngjin ka nxjerrë dallgët mbi shëtitore e deri në rrugë, duke ngritur shqetësimin për dëmtimin e infrastrukturës publike dhe private.
Deti është trazuar ndjeshëm në zonën e Kunës, në Shëngjin, ku dallgët e fuqishme kanë dalë mbi shëtitore dhe kanë depërtuar deri në rrugë, siç njofton Shqiptarja.com.
Pamjet nga zona tregojnë dallgët që përplasen mbi shëtitoren dhe e bëjnë të vështirë qarkullimin përgjatë saj, ndërsa uji ka arritur deri në aksin rrugor pranë bregut.
Situata ka ngritur shqetësimin për dëmtimin e mundshëm të infrastrukturës publike dhe private në këtë zonë bregdetare.
Erozioni detar mbetet një problem shqetësues për Kunën, ku fenomeni është bërë gjithnjë e më i pranishëm gjatë viteve të fundit, ndërsa banorët dhe bizneset e zonës mbeten të ekspozuar ndaj pasojave të përkeqësimit të kushteve detare.
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