Përfaqësuesit politikë shqiptarë urojnë 28 Nëntorin
Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, bashkëkryetarët e VLEN-it Izet Mexhiti dhe Bilall Kasami, kreu i BDI-së Ali Ahmeti, Ziadin Sela dhe Arben Taravari përcollën mesazhe krenarie, uniteti dhe përgjegjësie për Ditën e Flamurit.
Përfaqësuesit politikë shqiptarë në Maqedoninë e Veriut përcollën mesazhe krenarie kombëtare, uniteti dhe përgjegjësie për të ardhmen me rastin e 28 Nëntorit. Siç njofton Alsat, kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, në urimin e tij bëri thirrje për më shumë barazi, respekt dhe përgjegjësi të përbashkët. “Jam i bindur se dashuria për kombin, ruajtja e identitetit dhe përkushtimi ndaj shtetit e shoqërisë ku jetojmë nuk e përjashtojnë njëra-tjetrën. Përkundrazi, ato plotësohen dhe marrin kuptim përmes respektit, barazisë dhe përgjegjësisë së përbashkët”, tha Gashi.
Nga Sheshi Skënderbe në Shkup, bashkëkryetari i VLEN-it, Izet Mexhiti, e ndërlidhi simbolikën e sheshit me ndryshimet që kanë përjetuar shqiptarët gjatë këtyre viteve. “Njëzet vjet më vonë, këtu ku dikur zhvilloheshin beteja për vendosjen e një shtatoreje, sot kemi një shesh të tërë që mban emrin e heroit tonë kombëtar. Sa shumë ka ndryshuar realiteti i shqiptarëve përgjatë këtyre viteve”, u shpreh Mexhiti. Bashkëkryetari tjetër i VLEN-it, Bilall Kasami, e shënoi Ditën e Flamurit nga sheshi i Tetovës: “Flamuri jonë është i gjallë, flamuri jonë valvitet, në zemrat e të rinjve që sot në këto kohë me shi valëvitin flamurin kuq e zi. Urime Tetovë, urime shqiptarë Ditën e Flamurit”.
Kreu i BDI-së, Ali Ahmeti, uroi Ditën e Flamurit si simbol i historisë, sakrificës dhe bashkimit kombëtar shqiptar. “Me zemër plot krenari dhe emocion, ju urojmë këtë ditë të madhe kombëtare, ditën e shqiponjës dykrenare, të flamurit kuq e zi, të historisë, sakrificës dhe bashkimit tonë kombëtar”, deklaroi Ahmeti. Ndërsa kreu i Lidhjes Shqiptare, Ziadin Sela, bëri thirrje për unitet: “Le të jetë ky 28 Nëntor një thirrje për unitet, vetëdije dhe veprim të vendosur, duke ndarë amanetin e të parëve tanë jo vetëm me fjalë, por me punë konkrete në shërbim të kombit dhe të dinjitetit tonë”.
Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, në mesazhin e tij rikujtoi dy ngjarjet historike të 28 Nëntorit: në vitin 1443 Skënderbeu ngriti flamurin shqiptar, ndërsa në vitin 1912 Ismail Qemali e ngriti sërish të njëjtin flamur. “28 nëntor 2026, çdo shqiptar përulet me dashuri e përkushtim para Flamurit të Shqiponjave”, shkroi Taravari.
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