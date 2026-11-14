Samuele Sina i bashkohet Kombëtares U21, gati për miqësoren ndaj Spanjës
Mbrojtësi Samuele Sina nuk ka udhëtuar me Kombëtaren A drejt Budapestit për ndeshjen e fundit ndaj Bjellorusisë, pasi është bashkuar me Kombëtaren U-21.
Sina do të jetë në dispozicion të trajnerit Alban Bushi për ndeshjen miqësore ndaj Spanjës U-21, që do të zhvillohet të martën, më 17 nëntor, në stadiumin “Air Albania”, në orën 19:00.
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